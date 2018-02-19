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Cariacica

Desafio do desodorante: aluno do ES tem braços queimados em escola

Caso aconteceu na Escola Municipal Terfina Rocha Ferreira, em Itacibá, em Cariacica. Secretaria disse que brincadeira aconteceu durante troca de professores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 16:12

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 16:12

Desafio do desodorante: braços do estudante de Cariacica Crédito: Reprodução/Facebook
Dias depois de uma menina de 7 anos morrer ao participar do 'desafio do desodorante' em São Paulo, um aluno da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Terfina Rocha Ferreira, em Itacibá, teve a pele ferida com o produto. Diferentemente do caso paulista, onde a criança inalou grande quantidade de desodorante aerosol, no Espírito Santo o estudante ficou com bolhas de queimaduras nos braços. Em uma rede social, a mãe do menino, atingido pelo colega com o produto dentro da sala de aula, fez uma postagem de alerta a respeito do episódio.
"Atenção pais que têm filho que estudam na Terfina Rocha (Itacibá/Cariacica). Tem um aluno que está fazendo uma brincadeira de mau gosto com as crianças, o desafio do desodorante aerosol. Ele aperta esse desodorante na pele das crianças até formar bolhas de queimaduras e logo a pele começa a sair e se torna uma ferida gigantesca. Hoje meu filho foi abordado por esse aluno que jogou esse spray nele...", escreveu na rede social.
O QUE DIZ A PREFEITURA DE CARIACICA
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cariacica confirmou o fato em uma troca de professores na turma. "A Seme informa que uma equipe foi à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Terfina Rocha Ferreira, em Itacibá, na manhã desta segunda-feira (19) para averiguar a situação e foi verificado que a brincadeira ocorreu em uma troca de professores na turma. A Seme enfatiza que deu toda assistência à família da vítima", respondeu.
Ainda de acordo com a Prefeitura de Cariacica, a vítima explicou que em nenhum momento foi coagida para participar da brincadeira. "A direção da escola, amparada pelo Estatuto da Criança e Adolescente e pelo regimento escolar, comunicará o fato ao Conselho Tutelar e tomará as medidas cabíveis. Além disso, durante o semestre será realizada um projeto pedagógico de prevenção a brincadeiras que estimulem situações violentas na escola", concluiu a nota.
A equipe do Gazeta Online tenta contato com a mãe do aluno desde a noite de domingo (18), mas ela não retornou as mensagens.
MORTE EM SÃO PAULO
Uma menina de 7 anos morreu depois de inalar grande quantidade de desodorante aerosol enquanto participava de um desafio disseminado nas redes sociais. A tragédia aconteceu no sábado, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A família de Adrielly Gonçalves tentou socorrer a menina, mas ela chegou morta à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Agora, a família está fazendo campanha nas redes sociais para alertar sobre o perigo de menores de idade repetirem ações irresponsáveis divulgadas pela internet.
Adrielly, de 7 anos, morreu após inalar desodorante aerosol Crédito: Reprodução/Facebook
O objetivo do "desafio do desodorante" consiste em inalar o produto pelo maior tempo que conseguir suportar. "Ela, criança inocente, colocou o desodorante direto na boca e desmaiou, tendo parada cardíaca em sequência", diz o texto divulgado por parentes da menina no Facebook.
Adrielly Gonçalves estava brincando em casa quando espirrou o spray diretamente na boca e segurou o ar, passando mal instantaneamente. Segundo a tia e madrinha dela, Lásara de Oliveira, de 34 anos, a sobrinha assistiu a um vídeo na web que mostrava uma pessoa mostrando como era o desafio. Outras versões da perigosa atitude envolvem congelar partes do corpo com o spray.

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