Desafio do desodorante: aluno do ES tem braços queimados em escola

Dias depois de uma menina de 7 anos morrer ao participar do 'desafio do desodorante' em São Paulo, um aluno da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Terfina Rocha Ferreira, em Itacibá, teve a pele ferida com o produto. Diferentemente do caso paulista, onde a criança inalou grande quantidade de desodorante aerosol, no Espírito Santo o estudante ficou com bolhas de queimaduras nos braços. Em uma rede social, a mãe do menino, atingido pelo colega com o produto dentro da sala de aula, fez uma postagem de alerta a respeito do episódio.
"Atenção pais que têm filho que estudam na Terfina Rocha (Itacibá/Cariacica). Tem um aluno que está fazendo uma brincadeira de mau gosto com as crianças, o desafio do desodorante aerosol. Ele aperta esse desodorante na pele das crianças até formar bolhas de queimaduras e logo a pele começa a sair e se torna uma ferida gigantesca. Hoje meu filho foi abordado por esse aluno que jogou esse spray nele...", escreveu na rede social.
O QUE DIZ A PREFEITURA DE CARIACICA
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cariacica confirmou o fato em uma troca de professores na turma. "A Seme informa que uma equipe foi à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Terfina Rocha Ferreira, em Itacibá, na manhã desta segunda-feira (19) para averiguar a situação e foi verificado que a brincadeira ocorreu em uma troca de professores na turma. A Seme enfatiza que deu toda assistência à família da vítima", respondeu.
Ainda de acordo com a Prefeitura de Cariacica, a vítima explicou que em nenhum momento foi coagida para participar da brincadeira. "A direção da escola, amparada pelo Estatuto da Criança e Adolescente e pelo regimento escolar, comunicará o fato ao Conselho Tutelar e tomará as medidas cabíveis. Além disso, durante o semestre será realizada um projeto pedagógico de prevenção a brincadeiras que estimulem situações violentas na escola", concluiu a nota.
A equipe do Gazeta Online tenta contato com a mãe do aluno desde a noite de domingo (18), mas ela não retornou as mensagens.
MORTE EM SÃO PAULO
Uma menina de 7 anos morreu depois de inalar grande quantidade de desodorante aerosol enquanto participava de um desafio disseminado nas redes sociais. A tragédia aconteceu no sábado, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A família de Adrielly Gonçalves tentou socorrer a menina, mas ela chegou morta à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Agora, a família está fazendo campanha nas redes sociais para alertar sobre o perigo de menores de idade repetirem ações irresponsáveis divulgadas pela internet.
O objetivo do "desafio do desodorante" consiste em inalar o produto pelo maior tempo que conseguir suportar. "Ela, criança inocente, colocou o desodorante direto na boca e desmaiou, tendo parada cardíaca em sequência", diz o texto divulgado por parentes da menina no Facebook.
Adrielly Gonçalves estava brincando em casa quando espirrou o spray diretamente na boca e segurou o ar, passando mal instantaneamente. Segundo a tia e madrinha dela, Lásara de Oliveira, de 34 anos, a sobrinha assistiu a um vídeo na web que mostrava uma pessoa mostrando como era o desafio. Outras versões da perigosa atitude envolvem congelar partes do corpo com o spray.