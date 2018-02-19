Desafio do desodorante: aluno do ES tem braços queimados em escola

Desafio do desodorante: braços do estudante de Cariacica Crédito: Reprodução/Facebook

"Atenção pais que têm filho que estudam na Terfina Rocha (Itacibá/Cariacica). Tem um aluno que está fazendo uma brincadeira de mau gosto com as crianças, o desafio do desodorante aerosol. Ele aperta esse desodorante na pele das crianças até formar bolhas de queimaduras e logo a pele começa a sair e se torna uma ferida gigantesca. Hoje meu filho foi abordado por esse aluno que jogou esse spray nele...", escreveu na rede social.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE CARIACICA

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cariacica confirmou o fato em uma troca de professores na turma. "A Seme informa que uma equipe foi à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Terfina Rocha Ferreira, em Itacibá, na manhã desta segunda-feira (19) para averiguar a situação e foi verificado que a brincadeira ocorreu em uma troca de professores na turma. A Seme enfatiza que deu toda assistência à família da vítima", respondeu.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Cariacica, a vítima explicou que em nenhum momento foi coagida para participar da brincadeira. "A direção da escola, amparada pelo Estatuto da Criança e Adolescente e pelo regimento escolar, comunicará o fato ao Conselho Tutelar e tomará as medidas cabíveis. Além disso, durante o semestre será realizada um projeto pedagógico de prevenção a brincadeiras que estimulem situações violentas na escola", concluiu a nota.

A equipe do Gazeta Online tenta contato com a mãe do aluno desde a noite de domingo (18), mas ela não retornou as mensagens.

MORTE EM SÃO PAULO

Uma menina de 7 anos morreu depois de inalar grande quantidade de desodorante aerosol enquanto participava de um desafio disseminado nas redes sociais. A tragédia aconteceu no sábado, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A família de Adrielly Gonçalves tentou socorrer a menina, mas ela chegou morta à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Agora, a família está fazendo campanha nas redes sociais para alertar sobre o perigo de menores de idade repetirem ações irresponsáveis divulgadas pela internet.

Adrielly, de 7 anos, morreu após inalar desodorante aerosol Crédito: Reprodução/Facebook

O objetivo do "desafio do desodorante" consiste em inalar o produto pelo maior tempo que conseguir suportar. "Ela, criança inocente, colocou o desodorante direto na boca e desmaiou, tendo parada cardíaca em sequência", diz o texto divulgado por parentes da menina no Facebook.