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Unidos da Piedade

Depois de ataque, aniversário de escola de samba da Piedade é adiado

A escola de samba Unidos da Piedade iria comemorar os 64 anos nesta terça-feira (15)

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 11:21

Publicado em 

15 jan 2019 às 11:21
Escola de samba Unidos da Piedade no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Fabio Vicentini
Devido ao ataque de criminosos que terminou com três mortos e dois feridos nos morros Moscoso e da Piedade, em Vitória, na noite desta segunda-feira (14), a comemoração de 64 anos da Escola de Samba Unidos da Piedade, que aconteceria nesta terça-feira (15), foi adiada.
O aviso foi passado pelo presidente da Unidos da Piedade Valdeir Lopes de Sá.
"Em solidariedade e respeito às famílias ,moradores, comunidade, diretoria, segmentos e amigos da Unidos da Piedade; estamos adiando a comemoração do aniversário da escola para o próximo domingo (20/01), em nossa quadra".
VEJA ABAIXO O CARTAZ DO EVENTO
Cartaz com convite para a festa Crédito: Divulgação

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