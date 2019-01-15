Depois de ataque, aniversário de escola de samba da Piedade é adiado

Devido ao(14), a comemoração de 64 anos da Escola de Samba Unidos da Piedade, que aconteceria nesta terça-feira (15), foi adiada.

O aviso foi passado pelo presidente da Unidos da Piedade Valdeir Lopes de Sá.

"Em solidariedade e respeito às famílias ,moradores, comunidade, diretoria, segmentos e amigos da Unidos da Piedade; estamos adiando a comemoração do aniversário da escola para o próximo domingo (20/01), em nossa quadra".