Defesa Civil interdita garagem onde carro foi engolido em Vitória

Defesa Civil interdita parte da garagem do condomínio em Jardim Camburi Crédito: João Henrique Castro

De acordo com o órgão, o afundamento ocorreu porque o piso está localizado sobre uma laje que cobria uma fossa antiga. Apesar disso, não foi verificado indício de risco estrutural para os prédios do entorno.

Carro é engolido por buraco dentro de condomínio em Jardim Camburi Crédito: João Henrique Castro

Esta reportagem foi escrita por participantes do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

O veículo permanecia dentro do buraco até a tarde de terça-feira. A Defesa Civil afirma ainda que as providências para retirada do automóvel e manutenção do local ficarão a cargo do condomínio. Após a conclusão desse processo, técnicos do órgão devem fazer uma nova vistoria para liberação do espaço.