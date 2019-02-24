De azul e rosa, Novo Império retrata lutas e conquistas das mulheres

Novo Império Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta

A Novo Império foi a sexta escola a entrar na avenida e encerrou o desfile já com o dia claro, neste domingo. Mas, isso não impediu o espetáculo apresentado pela agremiação azul, branco e rosa de Caratoíra, Vitória. Com o enredo "De Maria às Marias - Uma revolução...", a escola trouxe para a avenida as lutas e conquistas femininas e levantou o público ainda presente no Sambão do Povo durante os 59 minutos de desfile.

Com alas representando os percalços, lutas e conquistas das mulheres, a escola adotou uma postura crítica sobre o assunto. Desde o título de "rainha do lar" e "mulher prendada", as fantasias e carros alegóricos mostravam a chegada às universidades e ao mercado de trabalho. Além disso, o direito ao voto, a liberdade e o empoderamento também foram destaque no desfile da Novo Império.

A Orquestra Capixaba de Percussão, como é chamada a bateria da Novo Império, deu um show à parte. Com coreografias, paradinhas e muita variação nos ritmos, arrancou gritos e aplausos do público presente até o fechamento do desfile.

Carro da Novo Império Crédito: Aglison Lopes