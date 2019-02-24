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De azul e rosa, Novo Império retrata lutas e conquistas das mulheres

Com o enredo "De Maria às Marias - Uma revolução...", a escola trouxe para a avenida as lutas e conquistas femininas e levantou o público ainda presente no Sambão do Povo durante os 59 minutos de desfile.
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

24 fev 2019 às 09:11

Publicado em 24 de Fevereiro de 2019 às 09:11

Novo Império Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta
A Novo Império foi a sexta escola a entrar na avenida e encerrou o desfile já com o dia claro, neste domingo. Mas, isso não impediu o espetáculo apresentado pela agremiação azul, branco e rosa de Caratoíra, Vitória. Com o enredo "De Maria às Marias - Uma revolução...", a escola trouxe para a avenida as lutas e conquistas femininas e levantou o público ainda presente no Sambão do Povo durante os 59 minutos de desfile.
Com alas representando os percalços, lutas e conquistas das mulheres, a escola adotou uma postura crítica sobre o assunto. Desde o título de "rainha do lar" e "mulher prendada", as fantasias e carros alegóricos mostravam a chegada às universidades e ao mercado de trabalho. Além disso, o direito ao voto, a liberdade e o empoderamento também foram destaque no desfile da Novo Império.
>> Veja a galeria de fotos do desfile da Novo Império
A Orquestra Capixaba de Percussão, como é chamada a bateria da Novo Império, deu um show à parte. Com coreografias, paradinhas e muita variação nos ritmos, arrancou gritos e aplausos do público presente até o fechamento do desfile.
Carro da Novo Império Crédito: Aglison Lopes
A Novo Império atravessou a passarela do Sambão do Povo com 1700 componentes, divididos em 23 alas e quatro carros alegóricos. Na saída, diretores comemoravam "o desfile perfeito", sem erros técnicos segundo avaliações dos mesmos. A passagem da azul e rosa pela avenida levou 59 minutos, dentro do tempo estabelecido pelo regulamento.

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