Da pneumonia na China à pandemia, o caminho do coronavírus até o ES

O ano começou há apenas três meses, mas 2020 já ficará marcado na História pela doença que assombra o mundo e desafia a Ciência. Entenda a trajetória do coronavírus (Covid-19) desde os primeiros casos de uma grave pneumonia registrada na China em dezembro de 2019 até a pandemia atual, que contaminou pessoas em cinco continentes.
Veja no infográfico o caminho dessa doença no mundo, no Brasil e no ES. Para ver as informações seguintes, basta clicar na seta (>) no final da imagem. Já para voltar, clique na seta (<).