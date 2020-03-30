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Infográfico

Da pneumonia na China à pandemia, o caminho do coronavírus até o ES

Em poucos meses, a Covid-19 se alastrou por todos os continentes desafiando a Ciência. Veja no infográfico o caminho dessa doença no mundo, no Brasil e no ES

Publicado em 30 de Março de 2020 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 17:52
O ano começou há apenas três meses, mas 2020 já ficará marcado na História pela doença que assombra o mundo e desafia a Ciência. Entenda a trajetória do coronavírus (Covid-19) desde os primeiros casos de uma grave pneumonia registrada na China em dezembro de 2019 até a pandemia atual, que contaminou pessoas em cinco continentes. 
Veja no infográfico o caminho dessa doença no mundo, no Brasil e no ES. Para ver as informações seguintes, basta clicar na seta (>) no final da imagem. Já para voltar, clique na seta (<).

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