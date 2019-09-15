Corrida deixa trânsito lento na Segunda Ponte neste domingo

Trânsito parado na Segunda Ponte, na manhã deste domingo (15) Crédito: Erik Oakes

Quem resolveu usar a Segunda Ponte para chegar a Vitória na manhã deste domingo enfrentou um trânsito bem lento. O motivo foi a interdição de duas pistas da Avenida Alexandre Buaiz e Viaduto Gilson Félix para a realização da Meia Maratona de Vitória e da tradicional ciclofaixa.

A ocupação de pistas acontece em diversas vias da Capital já que a Meia Maratona Wine de Vitória teve a largada às 6h30 perto da UFES, em Jardim da Penha, com destino à Praça do Papa, mas com passagem sob a Segunda Ponte, na área do Centro. A previsão é que as interdições aconteçam até às 13h.

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