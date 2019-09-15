Corrida deixa trânsito lento na Segunda Ponte neste domingo

Quem resolveu usar a Segunda Ponte para chegar a Vitória na manhã deste domingo enfrentou um trânsito bem lento. O motivo foi a interdição de duas pistas da Avenida Alexandre Buaiz e Viaduto Gilson Félix para a realização da Meia Maratona de Vitória e da tradicional ciclofaixa.
A ocupação de pistas acontece em diversas vias da Capital já que a Meia Maratona Wine de Vitória teve a largada às 6h30 perto da UFES, em Jardim da Penha, com destino à Praça do Papa, mas com passagem sob a Segunda Ponte, na área do Centro. A previsão é que as interdições aconteçam até às 13h.
PERCURSO
A maratona teve a largada perto do Teatro na área interna da UFES. Em seguida, os corredores tiveram acesso à Av. Fernando Ferrari pela alça da Ponte da Passagem. Eles percorrem toda a Av. Maruípe, acessando a Av. Vitória em direção ao Centro da Capital, passando pelo Parque Moscoso, indo até o Sambão do Povo onde fazem o retorno, passando sob a 2ª ponte. De lá, eles vão para a Av. Beira Mar até a chegada na Praça do Papa.