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Teste de paciência

Corpus Christi: capixaba enfrenta trânsito pesado na volta do feriado

Rodovias que cortam o Estado já registram grande movimentação de veículos

Publicado em 23 de Junho de 2019 às 20:06

Publicado em 

23 jun 2019 às 20:06
23/06/2019 - Volta do feriadão de Corpus Christi na BR 262 Crédito: Fernando Madeira
Fim de feriadão é sempre assim: estradas movimentadas que são um verdadeiro teste de paciência para os motoristas. Nas rodovias que cortam o Estado, o trânsito dá sinais de lentidão logo no início da noite deste domingo (23).
No fim da tarde, a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) informou em suas redes sociais que o fluxo de veículos já tinha se intensificado nas rodovias que cortam o Estado e pediu prudência aos condutores, para que evitem colisão traseira mantendo a distância segura do veículo da frente.
23/06/2019 - Trânsito intenso na BR 101, no trevo com a BR 262, na volta do feriado de Corpus Christi. Polícia Federal auxilia na organização do fluxo Crédito: Fernando Madeira
Na BR 262, na Região Serrana, as filas de veículos já se formaram desde o início da tarde. O trânsito começa a ficar lento desde a altura do KM 37, no distrito de Santa Isabel, em Domingos Martins.
O trecho de fluxo intenso chegou a 28 quilômetros, de Santa Isabel até o trevo de Viana. Há relato de motoristas dizendo que demorou três horas para percorrer de Marechal Floriano a Viana.
A descida da Região Serrana para a Grande Vitória só começou a ficar mais tranquila, por volta das 21h20. Neste horário, a fila de carros estava com 5 quilômetros.
23/06/2019 - Policial Federal organiza o trânsito na BR 101, no trevo de Viana Crédito: Fernando Madeira
Na BR 101, não há nenhum registro de acidentes no trecho que corta o Espírito Santo neste fim de tarde, apenas grande fluxo de veículos em decorrência do retorno do feriado, de acordo com informações da Eco 101, concessionária que administra a rodovia.
> Caminhonete bate em árvore e capota em rodovia de Aracruz
Apenas um acidente foi registrado no início da tarde, por volta de 13h30, no Km 269 da BR 101, em Carapina, Na Serra, que deixou a pista parcialmente interditada no sentido Vitória - Serra. O acidente envolveu três veículos. Segundo a PRF-ES, uma vítima em estado leve foi socorrida.
Segundo a PRF, a lentidão tem como motivo apenas o grande fluxo de veículos retornando para a Grande Vitória. Não houve nenhum acidente relevante que prejudicasse o trânsito nas rodovias.

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