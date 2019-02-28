Corpo de Bombeiros garante: turfa não voltou a queimar

Tenente-coronel Wagner diz que fumaça é resultado da queima de vegetação Crédito: Anderson

turfa não voltou a queimar e que tanto o cheiro de queimado, quanto a névoa que os moradores da Grande Vitória estão percebendo ao longo dessa semana, são resultado da queima de vegetação feita por moradores, principalmente dos municípios da Serra e de Vila Velha. O tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, garantiu que anão voltou a queimar e que tanto o cheiro de queimado, quanto a névoa que os moradores da Grande Vitória estão percebendo ao longo dessa semana, são resultado da queima de vegetação feita por moradores, principalmente dos municípios da Serra e de Vila Velha.

O tenente-coronel explicou, durante entrevista à Rádio CBN Vitória, na manhã desta quinta-feira (28), que as pessoas não têm seguido orientações dos bombeiros, que pedem para não queimar lixo e resíduos em terrenos baldios. As queimas atingem vegetação e, devido ao tempo seco e muito quente, pode se alastrar e gerar um incêndio maior.

O tenente-coronel disse que os casos têm acontecido com maior frequência nos municípios de Serra e Vila Velha e, durante à noite, que é quando as pessoas estão em casa e juntam o lixo para queimar.

"Eu quero tranquilizar agora a população: não está tendo incêndio de turfa na cidade. Apenas incêndios em alguns momentos, alguns locais e incêndios em vegetação e isso faz com que a população realmente fique preocupada, a população é atingida, mas não há, neste momento, nenhuma ocorrência de incêndio em turfa nem na Serra, nem Vila Velha, nem em nenhum outro lugar do Espírito Santo", declarou.

INCÊNDIOS

O tenente-coronel afirma ainda que, em 2018, foram registrados 1.998 casos de incêndios em vegetação. E, em comparativo, de janeiro de 2018 para janeiro de 2019, o número de casos cresceu 264%, sendo 700 casos atendidos pelos bombeiros no período de janeiro deste ano, com 70% dos casos na Grande Vitória.

NA TERÇA, BOMBEIROS CONFIRMARAM QUEIMA DE TURFA NA SERRA

Desde o início da noite desta segunda-feira (25), centenas de internautas do Gazeta Online começaram a reclamar do forte cheiro de queimado que atinge a Grande Vitória. Muitos chegaram a questionar se algum incêndio atingia novamente a região de turfa, próximo ao Mestre Álvaro, na Serra.

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada na manhã desta terça-feira (26). Por volta das 7h, os bombeiros foram ao local da turfa, que é um material de ordem vegetal que fica abaixo da terra, em região de brejo.

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A área de queima, segundo o tenente-coronel, é pequena e, por isso, o fogo foi controlado duas horas depois.Em outras situações, os bombeiros chegaram a demorar semanas para controlar a situação.

Ainda segundo o tenente-coronel, moradores afirmam terem visto uma senhora ateando fogo no local, o que fez com que a turfa voltasse a queimar. A ação, como explica, é crime, mas a suspeita ainda não foi identificada. "Isso com certeza é crime. É o que a gente sempre diz: o homem prejudicando o próprio homem, infelizmente", destacou o tenente-coronel, que destacou que o mau cheiro em regiões, como de Jardim da Penha e Jardim Camburi, pode ter ligação com o fogo na área de turfa.