Copa da Rússia: capixabas lembram dos primeiros mundiais

O rádio foi o grande companheiro de David Evaristo Zanotti, 92, em muitas Copas Crédito: Fernando Madeira

A quatro dias da Copa do Mundo, na Rússia, a mistura de ansiedade e empolgação começa a tomar conta dos brasileiros. Para alguns, o momento também é de relembrar outros mundiais que marcaram gerações.

O aposentado David Evaristo Zanotti, de 92 anos, nasceu antes mesmo do início da primeira Copa do Mundo, em 1930. Mas a lembrança mais marcante que guarda é de 1950, quando ouvia a transmissão pelo rádio. Ele estava com os amigos na casa onde morava, em Vila Rubim, no jogo da final, quando o Brasil foi derrotado pelo Uruguai em casa, por 2 a 1. O goleiro Barbosa foi acusado de ter falhado ao levar o gol da derrota aos perto do jogo.

“Todos os brasileiros estavam aguardando a vitória e já festejando, mas acabou com a derrota da Seleção. Nós todos choramos, foi muita tristeza. De lá pra cá, tudo mudou, até mesmo a forma como os jogadores são vistos. A gente admirava o time completo, não tinha um destaque apenas”, diz.

A chegada da televisão, em 1950, não tirou as boas lembranças que o rádio deixou na memória dos fãs de futebol.

Quando era adolescente, o aposentado Camucy Assu, 75, morava num distrito de São Mateus com seus pais e sete irmãos. O rádio era o único veículo de comunicação a que tinham acesso. Era em volta dele que a família se reunia com os amigos durante os jogos da Copa.

NA VARANDA





Ele lembra que quando tinha 12 anos todas as pessoas da região foram ouvir a narração de um jogo da Seleção na varanda da sua casa, e um amigo colocou um boné em cima do rádio. Mas, segundo um tio, estava trazendo má sorte.

“Chegou um tio meu e disse que o boné não estava deixando fazer o gol, bateu com a mão nele, que caiu no chão. Foi quando o locutor gritou: ‘goool do Brasil!’. O rádio na época era tudo, a gente só podia imaginar as imagens.”

O aposentado João Alves, 89, também tem boas lembranças do Mundial. Ele conta que, quando jovem, se reunia com os amigos na Vila Rubim, em Vitória, para acompanhar os jogos. Para ele, de todas as Copas, três jogadores brasileiros se destacaram: Pelé, Zico e Garrincha. O último ele conheceu pessoalmente, quando trabalhou no Rio de Janeiro. “O que me chamava a atenção era a qualidade das jogadas deles, eram muito bons.”

Apesar da saudade das Copas passadas, os três estão otimistas com o presente e confiantes na vitória da Seleção Brasileira na Rússia. A empolgação de David para o início dos jogos é a mesma das outras 20 edições que viu passar. “O time de hoje é muito bom. Espero que o Brasil vença!”

“O rádio na época era tudo, a gente só podia imaginar as imagens, o que estava acontecendo em campo”, lembra o aposentado Camucy Assu Crédito: Fernando Madeira

CURIOSIDADES

Primeira Copa





1930 - A primeira competição ocorreu em 1930, tendo a participação de 13 equipes e o Uruguai como país-sede e campeão. A Seleção Brasileira é o única que participou de todas as 20 edições.

Segunda Guerra

Sem duas Copas - Em decorrência da Segunda Guerra Mundial, os preparativos para a Copa do Mundo de 1942 foram cancelados. Por causa da guerra, também não foi realizado o Mundial de 1946.

Pelo rádio

1938 - Na primeira Copa, em 1930, os torcedores no Brasil precisavam aguardar as manchetes dos jornais. O país só pôde acompanhar uma partida do Mundial pela rádio em 1938.

TV

1950 - No começo da década de 1950, chegaram os primeiros televisores no Brasil. De 1954 a 1966, os canais exibiam uma fotografia da Seleção Brasileira enquanto o locutor narrava a partida.

Ao vivo

1970 - A transmissão ao vivo e a cores da Copa do Mundo só aconteceu em 1970, quando o Mundial foi disputado no México.

1950

Goleiro Barbosa - O goleiro Barbosa, embora tenha sido considerado um dos maiores de sua época, é mais lembrado por sua participação na derrota da Seleção na final de 1950, com o Brasil como país-sede. Ele foi acusado de ter falhado ao levar o gol da derrota.

Artilheiro brasileiro





Fenômeno - O artilheiro do Brasil em Mundiais é Ronaldo, o Fenômeno, com 15 gols marcados em quatro edições: 1994, 1998, 2002 e 2006.

Papa-Títulos

Pelé - Pelé disputou quatro Copas do Mundo (1958, 1962, 1966 e 1970) e conquistou nada menos que três títulos – os primeiros do Brasil.