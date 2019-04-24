A companhia de aviação Avianca Brasil, que enfrenta processo de recuperação judicial, anunciou que diminuirá a frota de aviões em circulação no país, passando a operar em apenas quatro aeroportos brasileiros a partir da próxima segunda-feira (29). Dentre eles, está incluído o Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, em que a aérea operava há um ano com voos para Guarulhos.
De acordo com informações prestadas pela empresa, os voos ficarão concentrados em Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Deputado Luís Eduardo Magalhães (BA) e no Aeroporto Internacional de Brasília (DF). Estima-se que, entre domingo (28) e segunda-feira, a companhia terá cancelado 1.045 voos.
Companhia aérea Avianca deixa de operar no Aeroporto de Vitória