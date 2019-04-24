Companhia aérea Avianca deixa de operar no Aeroporto de Vitória

Em recuperação judicial, a Avianca diminuirá o número de destinos oferecidos a partir da próxima segunda-feira (29)

De acordo com informações prestadas pela empresa, os voos ficarão concentrados em Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Deputado Luís Eduardo Magalhães (BA) e no Aeroporto Internacional de Brasília (DF). Estima-se que, entre domingo (28) e segunda-feira, a companhia terá cancelado 1.045 voos.