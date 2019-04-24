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Recuperação judicial

Companhia aérea Avianca deixa de operar no Aeroporto de Vitória

Em recuperação judicial, a empresa informa que os voos ficarão concentrados em Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Deputado Luís Eduardo Magalhães (BA) e no Aeroporto Internacional de Brasília (DF)

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 18:22

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

24 abr 2019 às 18:22
Em recuperação judicial, a Avianca diminuirá o número de destinos oferecidos a partir da próxima segunda-feira (29) Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
A companhia de aviação Avianca Brasil, que enfrenta processo de recuperação judicial, anunciou que diminuirá a frota de aviões em circulação no país, passando a operar em apenas quatro aeroportos brasileiros a partir da próxima segunda-feira (29). Dentre eles, está incluído o Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, em que a aérea operava há um ano com voos para Guarulhos.
> Cancelamentos de voos causam transtornos para capixabas
De acordo com informações prestadas pela empresa, os voos ficarão concentrados em Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Deputado Luís Eduardo Magalhães (BA) e no Aeroporto Internacional de Brasília (DF). Estima-se que, entre domingo (28) e segunda-feira, a companhia terá cancelado 1.045 voos. 
Companhia aérea Avianca deixa de operar no Aeroporto de Vitória
> Passageiros de voos cancelados têm direito à realocação ou reembolso

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Aeroporto Aviação avianca avião Vitória
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