Comércio estima prejuízo de milhões com manifestações no ES

Passageiros esperando coletivo em ponto de ônibus em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

Os atos de manifestantes que aderiram à greve geral nesta sexta-feira (14) podem levar comerciantes do Espírito Santo a terem prejuízo de milhões, segundo estimativa do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri. Isso, considerando que, por dia, o faturamento do setor é de cerca de R$ 25 milhões.

“É um desastre para a economia. O anúncio criou expectativa de insegurança na população e nos funcionários das lojas. Fora o deslocamento comprometido. Mais de 90% da população depende de ônibus e as manifestações também comprometem o trânsito. Além dos funcionários e comerciantes que não chegam ao trabalho, vem os consumidores. Muitos nem saem de casa”, afirmou Sepulcri.

Ele afirma que os comerciantes devem sentir impacto dos atos também no final de semana. “A pessoa que passa parte do tempo no trânsito, se estressa num dia de caos, no dia seguinte quer descansar, desligar a tomada. Com isso, menos movimento nas lojas e mais prejuízo”, afirmou.

Segundo o presidente da Fecomércio-ES, somente a Grande Vitória concentra mais de 30 mil lojas. As manifestações também acontecem no interior do Estado.

Manifestações

Os atos começaram no início da manhã, afetando quem seguia de Vila Velha, Cariacica e da Serra para Vitória. A Terceira Ponte chegou a ficar bloqueada pelos manifestantes, assim como vias no centro de Vitória.

Dez sindicalistas foram detidos pela Polícia Militar por esvaziar pneus de ônibus na Serra. Nos pontos de ônibus, passageiros relatam poucos ônibus. Em alguns terminais, muitas filas se formaram além do normal.