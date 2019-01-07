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Uma porca apenas!

Com roda quase solta, Transcol para na subida da Segunda Ponte

Uma das rodas traseiras estava segura somente por uma "porca", peça que vai no parafuso e segura a roda no coletivo, de acordo com um passageiro

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 20:43

Publicado em 

07 jan 2019 às 20:43
Na foto é possível ver que apenas um parafuso estava preso por uma porca Crédito: Internauta | Gazeta Online
Por pouco, um ônibus articulado do sistema Transcol, que fazia a linha 591, não se envolveu em um acidente na tarde desta segunda-feira (7), na subida da Segunda Ponte. É que um dos pneus traseiros estava preso ao veículo por apenas uma "porca", peça conectada ao parafuso que segura a roda no coletivo.
Ao Gazeta Online, um passageiro que prefere não se identificar, contou que estava no coletivo, quando a parte traseira do veículo começou a balançar. O ônibus saiu do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, e seguia para Serra. "O coletivo estava prestes a entrar na Segunda Ponte, quando a motorista ouviu barulhos estranhos e a traseira articulada balançando muito".
A motorista, que conduzia o coletivo, percebeu o defeito e acionou a empresa responsável pelo ônibus, segundo a testemunha. "Se aquela roda solta o ônibus poderia ter caído da Ponte", disse o passageiro preocupado. 
Ônibus da linha 591 quebrou e a motorista teve que acionar a empresa responsável Crédito: Internauta | Gazeta Online
OUTRO LADO
Na tarde desta segunda-feira (7), às 17 horas, a reportagem acionou o GVBus para pedir esclarecimentos sobre o ocorrido mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno da empresa.

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