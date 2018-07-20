Com risco de pedras rolarem, acesso ao Penedo está fechado desde abril

Penedo: local é famoso pelas descidas de rapel Crédito: Bernardo Coutinho

Um dos monumentos naturais mais famosos da Grande Vitória, o Penedo está fechado desde abril. Há três meses a visitação e a prática de esportes no local estão proibidos por conta do risco de deslizamento de pedras. A Prefeitura de Vila Velha, responsável pelo local, ainda não tem prazo para a reabertura do monumento.

Com as visitas proibidas, o "guardião" do Penedo, Agnaldo Moura, de 65 anos, é o único que ainda pode ser visto por lá. Gestor da unidade de conservação, ele, que mora no local há mais de 40 anos, lamenta a ausência de visitantes.

"Nos três primeiros meses desse ano, 2 mil pessoas visitaram o Penedo. Mas, infelizmente, desde abril está fechado pela prefeitura. De lá para cá a gente não tem recebido visita nenhuma. Eles alegam que, por conta das pedras, não tem segurança. Realmente podem rolar aquelas pedras, mas as trilhas passam fora dali. Para mim não tem sentido. Já argumentei com eles que as pessoas não ficam ali embaixo da casa de pedra", lamenta.

As pedras que correm risco de rolar estão exatamente atrás da casa onde Agnaldo vive. Em agosto de 2017, a reportagem do Gazeta Online esteve na casa e viu de perto a vida simples, porém sossegada, que ele levava ao lado da esposa. Agora, porém, Agnaldo vive sozinho. Por medo, a companheira Leaci foi morar na casa de parentes.

"Tenho muito medo. Minha mulher não fica mais aqui, só vem no final de semana. Quando ela vem a gente arma uma barraca no quintal. O perigo real é quando chove, quando o tempo está seco não tem tanto risco. Quando chove nem fico lá, fico numa barraca de camping no quintal", conta ele.

Casa no Penedo, onde Agnaldo Moura vive há 45 anos Crédito: Bernardo Coutinho

PROBLEMA COMEÇOU EM 2013

Agnaldo diz que o risco das pedras rolarem existe desde 2013. Segundo ele, o pedido para que sejam feitas as obras de contenção também é antigo.

"Se preocuparam com a segurança dos visitantes, mas a gente está lá desde sempre. As pedras rolaram na época daquelas chuvas fortes, em 2013. Mas tem projeto na prefeitura para fazer a contenção desde 2012. O dinheiro para fazer a contenção do talude já existe, é vontade política que falta", critica.

PROJETO PARADO HÁ SEIS ANOS

Desde 2012 há um projeto conceitual para implantação de um parque no Morro do Penedo. O projeto, que foi aprovado pela Prefeitura de Vila Velha, prevê a implantação de Centro de Vivência, trilhas para passeio ecológico, mirante, passarelas, cais flutuante, píer para chegada pelo mar, deque de madeira e ainda a restauração da casa de pedra com museu. Clique aqui para conhecer o projeto

A ideia, no entanto, ainda não saiu do papel.

"Não saio daqui, não tenho lugar para ir. Se eu sair, aí que vão abandonar de vez. Quero que tirem o projeto do papel. Vivem dizendo que vão fazer, mas nunca acontece. Queria deixar como legado um lugar estruturado onde todos pudessem visitar", afirma Agnaldo, sem esconder a tristeza.

Penedo já foi apelidado de "Pão de Açúcar capixaba". Visitação está proibida desde abril Crédito: Bernardo Coutinho

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou, por meio de nota, que "o Monumento Natural Morro do Penedo está fechado para a visitação por conta de uma interdição da Defesa Civil, devido ao risco de deslizamento de pedras. A medida visa a proteger a vida dos frequentadores".

Sobre o risco da casa em que Agnaldo mora ser atingida, a prefeitura disse que tem analisado e que a casa pode ser interditada. "A Defesa Civil de Vila Velha está fazendo um levantamento dos últimos quatro anos das ações que já foram feitas no local, ainda não estamos com o resultado pronto, mas informamos que a ultima visita foi há duas semanas pela Secretaria de Obras, a equipe está verificando o risco em torno da casa do Sr. Agnaldo. Concluindo nos próximos dias a análise, se comprovado o risco, a casa será interditada", diz a nota.

Já sobre o projeto de instalação de um parque natural no Penedo, a prefeitura argumenta que algumas etapas precisam ser revistas e que o município está em busca de captação de recursos para tirar a obra do papel.

"Existem projetos para construções de píer e passarelas no Morro do Penedo que precisam ser remodelados. O município prevê a captação de recursos financeiros provenientes do fundo de investimento da instituição financeira latino-americano Fonplata, para assegurar a realização da proposta", encerra a nota.

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