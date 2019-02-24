Com muitas cores, Imperatriz do Forte fala da importância da água

Último carro da Imperatriz do Forte Crédito: Secundo Rezende

A Imperatriz do Forte foi a primeira agremiação a entrar na avenida. A escola mergulhou no mar para lembrar os contos e lendas das águas. A verde e rosa do Forte São João, em Vitória, estava bem colorida, teve alas coreografadas, mas apresentou problemas durante o desfile.

A escola falou sobre a importância da água para o planeta. Um ponto alto do desfile foi a ala que lembrou sobre a tragédia de Brumadinho, Minas Gerais. Todos da ala estavam sujos de lama, em memórias às vítimas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão.

O garimpo também foi retratado na avenida. As fantasias estavam bem finalizadas e o samba-enredo estava na ponta da língua dos componentes e também da arquibancada, que cantou junto com a escola.

De volta ao Grupo Especial, a escola se empenhou para não sair mais da elite do Carnaval Capixaba, mas teve diversos problemas na pista. Às 22h25 o segundo carro alegórico, "Origem e lenda das águas do Brasil" não conseguiu manobrar para entrar na passarela e por conta disso teve que recuar, deixando um buraco logo após a ala das baianas. Cinco minutos depois a dificuldade foi resolvida.

Foliões precisam desviar do carro no momento em que ele atinge o camarote. Crédito: Beatriz Marcarini

Um tripé também apresentou problemas e acabou invadindo parte de um camarote. A terceira alegoria também não conseguiu entrar corretamente na pista, atrasando o desfile. O carro "A profecia a luz das avós" atrasou um pouco mas não teve problema no decorrer do desfile.

A Imperatriz do Forte entrou na passarela do samba com 22 alas, três carros alegóricos, um tripé e 1.400 componentes. A escola fez o desfile em 60 min21seg.