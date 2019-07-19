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Mar agitado

Com mar de ressaca, ondas atingem casas e comércio na Ponta da Fruta

A prefeitura disse que uma equipe será enviada ao local para avaliar a situação na sexta-feira e, se necessário, tomará medidas para minimizar os impactos causados pela agitação marítima

Publicado em 

18 jul 2019 às 21:18

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 21:18

Ressaca atinge o bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
As águas do balneário de Ponta da Fruta, em Vila Velha, ficaram agitadas nesta quinta-feira (18) e atingiram casas e comércios próximos à orla da praia. O fenômeno, conhecido por ressaca, ocorre devido aos ventos fortes ocasionados pela passagem da massa de ar polar pela costa da região Sul e Sudeste do País. De acordo com o Instituto ClimaTempo, ele já era esperado para o Espírito Santo e o aviso de grandes ondas permanece até a manhã de domingo (21).
Acionada pela reportagem, a Defesa Civil do município informou que os agentes tinham conhecimento sobre o caso, mas não receberam nenhum chamado de morador sobre prejuízos.
Questionada sobre os prejuízos para o bairro e previsão de obras de recuperação de trechos danificados, a
Prefeitura
disse que uma equipe será enviada ao local para avaliar a situação na sexta-feira (19) e, se necessário, tomará medidas para minimizar os impactos causados pela agitação marítima.
O órgão ressaltou ainda que, em 2018, realizou ações de limpeza e infraestrutura para controlar o processo de erosão no litoral e que a área sofre com um processo de ocupação urbana desordenada.
Em abril, após o avanço do mar, parte da areia do balneário foi removida para deixar os corais expostos - antes aterrados. Além disso, foi feito o recolhimento de resíduos sólidos acumulados. Já em outubro, houve restauração da rampa utilizada por pescadores e moradores da Praia Rosa. E, por fim, em novembro, aconteceu a retirada de restos de materiais de demolição, pedras, vergalhões e árvores caídas.
ALERTA DA MARINHA
A Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta quinta-feira (18) sobre a passagem de um sistema frontal que poderá provocar ventos de direção Sudoeste a Sudeste, com intensidade de até 74 km/h, no litoral do estado da Bahia, ao sul de Salvador (BA). O aviso é válido até domingo (21) de manhã.
> Anchieta afirma que fará obras para conter efeitos de ressaca no mar

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