Com honras militares, Albuíno Azeredo é enterrado em Vila Velha

Albuíno Azeredo , ex-governador do Espírito Santo, foi sepultado na manhã desta segunda-feira (17), no cemitério Parque da Paz, em Vila Velha , com honras militares. Familiares, amigos e personalidades políticas do Estado se despediram do ex-governador, que recebeu uma série de homenagens. Velado na Assembleia Legislativa, em Vitória, o corpo de Albuíno seguiu, no carro do Corpo de Bombeiros, em cortejo para um culto na Igreja Maranata e, de lá, foi levado ao cemitério, onde foi enterrado com salva de tiros.

O ex-governador, faleceu na manhã deste domingo (16), depois de cinco dias internado no Hospital Vila Velha com pneumonia. Albuíno sofreu uma parada cardiorrespiratória , chegou a ser reanimado pelos médicos, mas não resistiu.

"TRAJETÓRIA É O MAIOR LEGADO", DIZ HARTUNG

Um dos políticos presente na cerimônia, o governador Paulo Hartung se emocionou na despedida à Albuíno. Para Hartung, o maior legado de Albuíno (governador do Estado entre 1990 e 1994) foi a trajetória pessoal e profissional do ex-governador.

"Somos um país onde a desigualdade social é brutal, a distância entre ricos e pobres é muito grande. Quando você nasce em uma família pobre e é negro, a probabilidade de você ascender na vida em um país como o nosso é muito baixa. Albuíno tem essa trajetória de vida, de uma família simples, negro, filho de professora, estudou, virou engenheiro, professor de Matemática e chegou ao cargo de governador do Espírito Santo. Esse é o maior legado. Era uma pessoa tranquila. O sorriso dele foi marcante na corrida eleitoral. Ele começou muito pequeninho na disputa eleitoral e rapidamente cresceu e surpreendeu na disputa eleitoral, ganhando o governo", afirmou.

CAUSA DA MORTE

O ex-governador, que atualmente morava no Rio de Janeiro, estava visitando a família no Estado quando precisou ser internado há cinco dias no Hospital Vila Velha, inicialmente com um quadro de infecção, e após exames, na madrugada da última quarta-feira (12) foi constatada uma pneumonia e, assim, foi feita a transferência para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Segundo a filha do ex-governador, Ana Flávia Azeredo, neste sábado (16) ela teve a informação de que o pai estava reagindo bem ao tratamento, e que os médicos iriam retirar o respirador mecânico, mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Albuíno, segundo a filha, chegou a passar por um procedimento de reanimação pelos médicos, mas não resistiu.