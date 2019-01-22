Com capixaba desaparecido, monte Fitz Roy é famoso por ser desafiador

Monte Fitz Roy Crédito: Reprodução

Chile com a Argentina, em que um escalador capixaba está desaparecido desde sexta-feira (18), é conhecido por ser desafiador pelos alpinistas profissionais e considerado o maior desafio de todos no esporte. Isso porque as paredes são verticais o que requer técnicas impecáveis para serem conquistadas. O monte Fitz Roy, localizado na fronteira docom a, em que um escalador capixaba está desaparecido desde sexta-feira (18), é conhecido por ser desafiador pelos alpinistas profissionais e considerado o maior desafio de todos no esporte. Isso porque as paredes são verticais o que requer técnicas impecáveis para serem conquistadas.

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e estava acompanhado do escalador mineiro Leandro Iannota, conhecido como Mr. Bean. Os dois estão sem entrar em contato com familiares desde antes do dia 16 de janeiro. O último post no Instagram de Mr. Bean foi há 7 dias. As fotos da publicação foram registrada por Fabrício. Fabrício Amaral, de 42 anos, é professor doe estava acompanhado do escalador mineiro Leandro Iannota, conhecido como Mr. Bean. Os dois estão sem entrar em contato com familiares desde antes do dia 16 de janeiro. O último post no Instagram de Mr. Bean foi há 7 dias. As fotos da publicação foram registrada por Fabrício.

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De acordo com o blog de viagem "Para Onde Fomos", um aviso que fica na trilha especifica que a dificuldade para subir o monte é moderada/difícil. A distância, de acordo com o alerta, é de 10,2 quilômetros.

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Instruções para a trilha até o topo do Fitz Roy Crédito: Reprodução

O site explica, ainda, que a classificação da dificuldade não assusta os turistas, que povoam o caminho para o topo do monte. "No período de verão não é incomum criarem filas para ir ou voltar na trilha. Em uma ultima pesquisa, chegou-se ao número de 120 mil turistas por temporada", diz o blog.

Sobre as possibilidades de subida, existem duas: desde o centro da cidade ou a partir da Hosteria Pilar. A distância, segundo o "Para Onde Fomos", é a mesma, e o diferencial é de que a segunda opção se destaca por ter menos subidas.

RESGATE

Segundo o BLOGDEESCALADA.COM, uma equipe iniciou nesta segunda (21) as buscas nos possíveis lugares que Leandro Ianotta e Fabrício Amaral possam estar.