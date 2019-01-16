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Verão 2019

Com 35,1ºC, Vitória pode ter recorde de calor nesta quarta

O Instituto Climatempo informou que a temperatura está acima do normal em várias capitais do Brasil; veja

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 17:28

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

16 jan 2019 às 17:28
Banhistas em dia de sol e calor na Curva da Jurema Crédito: Marcelo Prest
O calor tá "de matar" e o Instituto Climatempo pode confirmar. Os capixabas estão literalmente sentindo o verão na pele, e a temperatura está acima do normal em várias capitais do Brasil. É o que aponta o Climatempo: novos recordes de calor podem ser estabelecidos para 2019 nesta quarta-feira (16).
Ainda com o alto índice da temperatura, há previsão de pancadas de chuva à tarde ou à noite para Vitória. Além da Capital do Espírito Santo, as mais cotadas para bater o recorde são Curitiba (PR), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).
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A previsão é de que ventos quentes e a ausência de algum ar frio de origem polar completem as condições favoráveis para a maior elevação da temperatura nesta quarta (16).
MAIORES TEMPERATURAS REGISTRADAS PELO INMET
Abaixo, o Climatempo apontou as maiores temperaturas registradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia nas capitais, até às 16h desta terça-feira (15).
Para quase todas as capitais, foram consideradas as temperaturas medidas nas estações meteorológicas convencionais operadas pelo Inmet. As temperaturas de Campo Grande e Vitória são das estações automáticas.

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