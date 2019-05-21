Colonização do Solo Espírito-santense: governo decreta ponto facultativo

O Governo do Espírito Santo decretou ponto facultativo nos órgãos do Poder Executivo Estadual nesta quinta-feira (23), por conta da comemoração anual da Colonização do Solo Espírito-santense.

Segundo o decreto publicado pelo governador Renato Casagrande, ficam excluídas da medida os órgãos e entidades que desempenham suas funções em regime de escala ou que não admitem paralisação, inclusive, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito