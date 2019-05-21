Colonização do Solo Espírito-santense: governo decreta ponto facultativo

O Governo do Espírito Santo decretou ponto facultativo nos órgãos do Poder Executivo Estadual nesta quinta-feira (23), por conta da comemoração anual da Colonização do Solo Espírito-santense.
Segundo o decreto publicado pelo governador Renato Casagrande, ficam excluídas da medida os órgãos e entidades que desempenham suas funções em regime de escala ou que não admitem paralisação, inclusive, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito
SOBRE A DATA
O feriado é comemorado por conta da chegada de Vasco Fernandes Coutinho, o primeiro donatário da capitania do Espírito Santo, que chegou por aqui no dia 23 de maio de 1535. Essa sua chegada é a razão de comemorarmos o Dia da Colonização do Solo Espírito-santense nessa data.