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QUINTA-FEIRA

Colonização do Solo Espírito-santense: governo decreta ponto facultativo

O feriado é por conta dos 484 anos de Colonização do Solo Espírito Santense, em Vila Velha
Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

21 mai 2019 às 13:25

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 13:25

Governo decretou ponto facultativo na quinta Crédito: Fred Loureiro | Secom
O Governo do Espírito Santo decretou ponto facultativo nos órgãos do Poder Executivo Estadual nesta quinta-feira (23), por conta da comemoração anual da Colonização do Solo Espírito-santense.
Segundo o decreto publicado pelo governador Renato Casagrande, ficam excluídas da medida os órgãos e entidades que desempenham suas funções em regime de escala ou que não admitem paralisação, inclusive, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito
SOBRE A DATA
O feriado é comemorado por conta da chegada de Vasco Fernandes Coutinho, o primeiro donatário da capitania do Espírito Santo, que chegou por aqui no dia 23 de maio de 1535. Essa sua chegada é a razão de comemorarmos o Dia da Colonização do Solo Espírito-santense nessa data.
 
 

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