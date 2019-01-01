Cobertura em Guarapari pega fogo durante queima de fogos da virada

A cobertura de um apartamento na Praia de Peracanga, em Guarapari, pegou fogo nos primeiros minutos de 2019. Durante a queima de fogos, nesta terça-feira (1), a estrutura montada pelo próprio proprietário do imóvel para soltar os fogos de artifício apresentou problemas, segundo a Polícia Militar.
A estrutura rapidamente pegou fogo. As chamas ficaram altas e puderam ser vistas da praia, de onde algumas pessoas fizeram imagens do incêndio.
De acordo com a Polícia Militar, o incêndio foi controlado pelo próprio dono do imóvel, não havendo vítimas.