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Cobertura em Guarapari pega fogo durante queima de fogos da virada

A estrutura, montada pelo proprietário para queima de fogos, pegou fogo, mas ninguém ficou ferido

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 17:09

Publicado em 

01 jan 2019 às 17:09
Cobertura pega fogo em Guarapari durante queima de fogos Crédito: Reprodução
A cobertura de um apartamento na Praia de Peracanga, em Guarapari, pegou fogo nos primeiros minutos de 2019. Durante a queima de fogos, nesta terça-feira (1), a estrutura montada pelo próprio proprietário do imóvel para soltar os fogos de artifício apresentou problemas, segundo a Polícia Militar.
A estrutura rapidamente pegou fogo. As chamas ficaram altas e puderam ser vistas da praia, de onde algumas pessoas fizeram imagens do incêndio.  
De acordo com a Polícia Militar, o incêndio foi controlado pelo próprio dono do imóvel, não havendo vítimas.

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