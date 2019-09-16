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2º etapa

CNH Social: novas vagas para quem quer carteira de graça no ES

Cerca de 2,5 mil carteiras devem ser oferecidas para quem deseja conseguir a primeira habilitação ou mudar de categoria; veja detalhes
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

16 set 2019 às 15:17

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 15:17

Segunda etapa do programa CNH Social deve beneficiar 2,5 mil pessoas no Espírito Santo Crédito: Reprodução | Radar Nacional
O Governo do Espírito Santo anunciou que vai lançar a segunda etapa do programa CNH Social nesta terça-feira (17). A expectativa é de que sejam oferecidas 2,5 mil carteiras de graça para quem deseja conseguir a primeira habilitação ou mudar de categoria, conforme anunciado pelo órgão em agosto deste ano. A solenidade será realizada no Palácio Anchieta com participação do governador Renato Casagrande e do diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) Givaldo Vieira.
> 25 mil carteiras de motorista de graça até 2022 no ES
QUEM PODE PARTICIPAR
Podem participar da seleção para obter habilitação ou mudar de categoria as pessoas que estiverem inscritas no Cadastro Único e que comprovarem renda familiar de até 2 salários-mínimos. Para se inscrever, os candidatos precisam acessar o site do Detran-ES.
Os candidatos que não forem selecionados podem ter uma nova chance através de uma lista de espera. Se houver alguma desistência antes da etapa de formação, os nomes da lista poderão ser convocados.
E QUEM NÃO TEM CADÚNICO?
Essas inscrições no cadastro podem ser feitas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de cada município. Os endereços de cada unidade do Cras no Espírito Santo estão disponíveis neste link.

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