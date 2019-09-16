CNH Social: novas vagas para quem quer carteira de graça no ES

anunciou que vai lançar a segunda etapa do programanesta terça-feira (17). A expectativa é de que sejam oferecidas 2,5 mil carteiras de graça para quem deseja conseguir a primeira habilitação ou mudar de categoria, conforme. A solenidade será realizada nocom participação do governadore do diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito () Givaldo Vieira.