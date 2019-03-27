Cinco crianças de creche em Vila Velha vão parar no hospital

Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

Cinco crianças de uma creche particular de Vila Velha foram levadas para o hospital, duas delas em estado grave, após apresentarem sintomas semelhantes aos de uma infecção, na última sexta-feira (22). Somente nesta terça-feira (26), a Secretaria de Saúde de Vila Velha divulgou o caso, o qual classifica como surto.

Segundo a secretaria, a possível origem do problema viria da creche particular na Praia da Costa em que elas estudam ou até de um quiosque na praia de Itaparica, onde teriam tomado água de coco e comido batata-frita no dia do surto. Tanto o estabelecimento comercial quanto a creche já são alvos de investigação da Vigilância Epidemiológica.

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Segundo a coordenadora epidemiológica da Prefeitura de Vila Velha, Giovana Ramalho, além das duas crianças internadas na UTI, uma terceira está no quarto do hospital em observação. Além delas, duas foram liberadas, não tendo passado por internação hospitalar.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, a proprietária da escola, responsável pela notificação do surto ainda na sexta-feira (22), já foi aconselhada a interromper as atividades até que seja conhecido o resultado dos exames laboratoriais já encomendados. Em relação aos pais, a indicação é de que não enviem os filhos à creche até que seja compreendida a origem do problema e o tipo de bactéria que resultou na infecção.

Até o momento, a investigação somente aponta que das cinco crianças afetadas, quatro são da mesma turma da creche.

DEMAIS AÇÕES

Além das recomendações às famílias e à escola, o município de Vila Velha, por meio da Vigilância Sanitária, realizou vistoria nos estabelecimentos investigados.

Até o momento também foram enviados para o laboratório central da Secretaria coletas de três amostras de água da creche (de torneiras e do bebedouro) e das fezes das crianças. Na quarta-feira (27) será realizada coleta de água no quiosque.

A Vigilância Epidemiológica visa ainda coletar amostra de pacientes e proceder à investigação de novos casos.