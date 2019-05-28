Ciclistas reclamam de carros parados em ciclovias na Grande Vitória

Carro estacionado em ciclovia da da Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Eduardo Dias

A insistência de alguns motoristas em estacionar de forma irregular nas ciclovias continua gerando incômodo para os ciclistas na Grande Vitória. De acordo com os entrevistados pela nossa reportagem, a situação tem sido rotina em muitas avenidas da região. Os ciclistas também afirmam que a fiscalização de rotina que costuma ser realizada pelas prefeituras não vem acontecendo.

Em Vila Velha, por exemplo, muitas pessoas que usam a bicicleta para transitar reclamam do impedimento de passagem em trechos de ciclovia na Avenida Carlos Lindenberg. Alguns dos pontos mais citados ficam próximos dos bairros Santa Inês, Aribiri e Planalto.

O ciclista Reginaldo Cardoso passa na ciclovia da Avenida Carlos Lindenberg todos os dias e reclama que a situação fica ainda pior durante o horário comercial, quando os clientes de alguns comércios e oficinais ficam estacionados nas ciclovias Crédito: Eduardo Dias

O ciclista Reginaldo Cardoso passa nessa região todos os dias e reclama que a situação fica ainda pior durante o horário comercial, quando os clientes de alguns comércios e oficinais ficam estacionados nas ciclovias.

"É difícil aqui. As vezes os motoristas nem dão seta, eles entram e ficam no meio da ciclovia. Está muito ruim para a gente passar. Eles (motoristas) não estão nem aí para a gente, eles não ligam. Eu não vejo nenhuma fiscalização, nunca vi", reclamou Reginaldo.

SERAFIM DERENZI É PROBLEMA EM VITÓRIA

Carro estacionados na ciclovia da Rodovia Serafim Derenzi Crédito: Eduardo Dias

Já na cidade de Vitória, a presença de carros estacionados em ciclovias tem sido alvo de reclamações na Rodovia Serafim Derenzi, que corta bairros como São Pedro e Santo Antônio. A reportagem da CBN Vitória passou pela avenida nesta terça-feira (28) e flagrou a situação. O ciclista Aron dos Santos diz que o problema no local é diário.

"O pessoal não respeita a ciclovia e a gente tem que passar no meio dos carros para desviar. Não vejo fiscalização, acho que pode melhorar. Não sei se falta efetivo (para fiscalizar) ou vontade", opinou o ciclista.

PREFEITURA PROMETE FISCALIZAR

Em relação aos carros estacionados de forma irregular na ciclovia da Avenida Carlos Lindenberg, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, informa que a Guarda Municipal vai realizar uma operação específica de fiscalização no local, com orientações a lojistas da região e autuações aos que insistem em estacionar nos trechos de ciclovia.

O trecho da ciclovia da Avenida Carlos Lindenberg também deixa a desejar quando o assunto é sinalização, necessitando de reforço nas placas e na pintura que demarca a área específica para os ciclistas. A prefeitura, no entanto, informou que a Engenharia de Trânsito incluiu no cronograma de serviços a pintura da ciclovia e melhoria da sinalização no local. A data da intervenção não foi divulgada.

Já a Prefeitura de Vitória explicou por nota, através da Secretaria de Segurança Urbana (Semsu), que "a Guarda Municipal de Vitória realiza diariamente patrulhamento preventivo na rodovia Serafim Derenzi a fim orientar o trânsito, auxiliar escolares na travessia e fiscalizar esse e outros tipos de irregularidades. A Semsu informa ainda que qualquer irregularidade pode ser denunciada pelo telefone 190".

POSSÍVEIS PUNIÇÕES PARA OS INFRATORES