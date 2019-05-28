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SEM EDUCAÇÃO

Ciclistas reclamam de carros parados em ciclovias na Grande Vitória

Estacionar na ciclovia gera multa grave e cinco pontos na carteira da habilitação. A multa tem o valor de R$ 127,69 e o motorista está sujeito a remoção do veículo
Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

28 mai 2019 às 14:28

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 14:28

Carro estacionado em ciclovia da da Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Eduardo Dias
A insistência de alguns motoristas em estacionar de forma irregular nas ciclovias continua gerando incômodo para os ciclistas na Grande Vitória. De acordo com os entrevistados pela nossa reportagem, a situação tem sido rotina em muitas avenidas da região. Os ciclistas também afirmam que a fiscalização de rotina que costuma ser realizada pelas prefeituras não vem acontecendo.
> Obras da ciclovia na Avenida Rio Branco começam em junho
Em Vila Velha, por exemplo, muitas pessoas que usam a bicicleta para transitar reclamam do impedimento de passagem em trechos de ciclovia na Avenida Carlos Lindenberg. Alguns dos pontos mais citados ficam próximos dos bairros Santa Inês, Aribiri e Planalto.
O ciclista Reginaldo Cardoso passa na ciclovia da Avenida Carlos Lindenberg todos os dias e reclama que a situação fica ainda pior durante o horário comercial, quando os clientes de alguns comércios e oficinais ficam estacionados nas ciclovias Crédito: Eduardo Dias
O ciclista Reginaldo Cardoso passa nessa região todos os dias e reclama que a situação fica ainda pior durante o horário comercial, quando os clientes de alguns comércios e oficinais ficam estacionados nas ciclovias.
"É difícil aqui. As vezes os motoristas nem dão seta, eles entram e ficam no meio da ciclovia. Está muito ruim para a gente passar. Eles (motoristas) não estão nem aí para a gente, eles não ligam. Eu não vejo nenhuma fiscalização, nunca vi", reclamou Reginaldo.
SERAFIM DERENZI É PROBLEMA EM VITÓRIA
Carro estacionados na ciclovia da Rodovia Serafim Derenzi Crédito: Eduardo Dias
Já na cidade de Vitória, a presença de carros estacionados em ciclovias tem sido alvo de reclamações na Rodovia Serafim Derenzi, que corta bairros como São Pedro e Santo Antônio. A reportagem da CBN Vitória passou pela avenida nesta terça-feira (28) e flagrou a situação. O ciclista Aron dos Santos diz que o problema no local é diário.
"O pessoal não respeita a ciclovia e a gente tem que passar no meio dos carros para desviar. Não vejo fiscalização, acho que pode melhorar. Não sei se falta efetivo (para fiscalizar) ou vontade", opinou o ciclista.
PREFEITURA PROMETE FISCALIZAR
Em relação aos carros estacionados de forma irregular na ciclovia da Avenida Carlos Lindenberg, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, informa que a Guarda Municipal vai realizar uma operação específica de fiscalização no local, com orientações a lojistas da região e autuações aos que insistem em estacionar nos trechos de ciclovia.
> Prefeitura quer construir ciclovia e faixa exclusiva na Lindenberg
O trecho da ciclovia da Avenida Carlos Lindenberg também deixa a desejar quando o assunto é sinalização, necessitando de reforço nas placas e na pintura que demarca a área específica para os ciclistas. A prefeitura, no entanto, informou que a Engenharia de Trânsito incluiu no cronograma de serviços a pintura da ciclovia e melhoria da sinalização no local. A data da intervenção não foi divulgada.
Já a Prefeitura de Vitória explicou por nota, através da Secretaria de Segurança Urbana (Semsu), que "a Guarda Municipal de Vitória realiza diariamente patrulhamento preventivo na rodovia Serafim Derenzi a fim orientar o trânsito, auxiliar escolares na travessia e fiscalizar esse e outros tipos de irregularidades. A Semsu informa ainda que qualquer irregularidade pode ser denunciada pelo telefone 190".
POSSÍVEIS PUNIÇÕES PARA OS INFRATORES
Estacionar na ciclovia gera multa grave e cinco pontos na carteira da habilitação. A multa tem o valor de R$ 127,69 e o motorista também está sujeito a remoção do veículo. Transitar em ciclovias e ciclofaixas é infração gravíssima, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, e prevê multa de R$ 880,41.

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