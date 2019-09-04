Ciclista morre após ter bicicleta atingida por veículo na BR 262

A vítima foi identificada como Luiz Fernando Pereira Almeida, 22 anos. Ele estava indo trabalhar em uma oficina em Alvorada, Vila Velha, onde trabalhava como mecânico e fazia esse trajeto há mais ou menos dois meses. Testemunhas afirmam que uma carreta atropelou o jovem.

"Ele era uma pessoa tranquila. Sempre ia para o trabalho de bicicleta. Era de Ecoporanga, mas morava na Grande Vitória há cinco meses. O pai dele me avisou, fiquei muito triste, ele era uma pessoa boa. Mora em Vera Cruz e trabalha em Alvorada", disse o técnico em telefonia Warley Carvalho, amigo que morava com ele)