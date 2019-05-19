Chuva no ES: rodovias federais capixabas têm trânsito normal

Queda de barreira no km 17 da BR262, em Viana, entre os bairros Ribeira e Bom Pastor

Após as, alguns trechos das principais BRs do Espírito Santo que estavam interditados já foram liberados neste domingo (19), de acordo com informações da

Os pontos que foram interditados no sábado (18), mas que já estão com tráfego normalizado são:

- O km 18 da, em Cachoeiro de Itapemirim (havia sido interditado devido ao tombamento de um veículo com pedra de granito)

Ainda segundo a PRF, o único trecho que ainda segue em sistema pare e siga é o km 311 da BR 101, entre Viana e Guarapari, por conta de erosão na ponte sobre o Rio Jucu, mas o trânsito não apresenta engarrafamento no local.