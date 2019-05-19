Chuva no ES: rodovias federais capixabas têm trânsito normal

Após as fortes chuvas que atingiram todo o Espírito Santo neste sábado (18), alguns trechos das principais BRs do Espírito Santo que estavam interditados já foram liberados neste domingo (19), de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal.
Os pontos que foram interditados no sábado (18), mas que já estão com tráfego normalizado são:
- O km 303,8 da BR 101, em Viana (havia sido interditado por alagamento)
- O km 18 da BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim (havia sido interditado devido ao tombamento de um veículo com pedra de granito)
- O km 27 da BR 262, em Viana (havia sido interditado após barranco ceder)
Ainda segundo a PRF, o único trecho que ainda segue em sistema pare e siga é o km 311 da BR 101, entre Viana e Guarapari, por conta de erosão na ponte sobre o Rio Jucu, mas o trânsito não apresenta engarrafamento no local.