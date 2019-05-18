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CETURB

Chuva no ES: ônibus do Sistema Transcol têm circulação prejudicada

Vários pontos de alagamento em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Serra estão impedindo o tráfego de veículos ou acarretando atrasos em diversas linhas
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

18 mai 2019 às 14:08

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 14:08

Avenida Cezar Hilal alagada neste sábado Crédito: Amanda Monteiro
Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) divulgou uma nota neste sábado (18) informando que, por conta das fortes chuvas que atingem o Estado, a circulação de ônibus do Sistema Transcol está prejudicado.
Vários pontos de alagamento em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Serra estão impedindo o tráfego de veículos ou acarretando atrasos em diversas linhas. Os municípios mais afetados são Vila Velha e Cariacica. Todas as linhas troncais — que vão de termina em terminal — estão com dificuldade de operar.
Os terminais Vila Velha e São Torquato não estão operando, pois essas unidades estão alagadas. No Terminal de Itacibá, as linhas troncais não conseguem chegar e as linhas alimentadoras estão operando com dificuldade. O Terminal de Jardim América está operando com atrasos. No Terminal Carapina, linhas troncais também não estão conseguindo chegar. Os demais terminais também enfrentam problemas com atrasos e algumas linhas estão prejudicadas.
> Acompanhe em tempo real os efeitos da chuva no Espírito Santo
Dentre as principais vias alagadas, por onde passam ônibus do Transcol, estão as avenidas Vitória, Maruípe, César Hilal, região da Vila Rubim, em Vitória; Luciano das Neves, Avenida Lindenberg, Centro de Vila Velha, várias ruas em Itapoã, Darly Santos e diversos bairros de Vila Velha. Há pontos de interdição na BR 101 prejudicando coletivos que atendem os municípios de Cariacica e Serra e vários bairros alagados nesses municípios. Em Viana, a operação também está comprometida.
Assim que a situação das vias voltar ao normal, o sistema voltará a operar integralmente.

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