Chuva no ES: ônibus do Sistema Transcol têm circulação prejudicada

Avenida Cezar Hilal alagada neste sábado Crédito: Amanda Monteiro

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) divulgou uma nota neste sábado (18) informando que, por conta das fortes chuvas que atingem o Estado, a circulação de ônibus do Sistema Transcol está prejudicado. divulgou uma nota neste sábado (18) informando que, por conta das fortes chuvas que atingem o Estado, a circulação de ônibus doestá prejudicado.

Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Serra estão impedindo o tráfego de veículos ou acarretando atrasos em diversas linhas. Os municípios mais afetados são Vila Velha e Cariacica. Todas as linhas troncais — que vão de termina em terminal — estão com dificuldade de operar. Vários pontos de alagamento emestão impedindo o tráfego de veículos ou acarretando atrasos em diversas linhas. Os municípios mais afetados são Vila Velha e Cariacica. Todas as linhas troncais — que vão de termina em terminal — estão com dificuldade de operar.

Os terminais Vila Velha e São Torquato não estão operando, pois essas unidades estão alagadas. No Terminal de Itacibá, as linhas troncais não conseguem chegar e as linhas alimentadoras estão operando com dificuldade. O Terminal de Jardim América está operando com atrasos. No Terminal Carapina, linhas troncais também não estão conseguindo chegar. Os demais terminais também enfrentam problemas com atrasos e algumas linhas estão prejudicadas.

Dentre as principais vias alagadas, por onde passam ônibus do Transcol, estão as avenidas Vitória, Maruípe, César Hilal, região da Vila Rubim, em Vitória; Luciano das Neves, Avenida Lindenberg, Centro de Vila Velha, várias ruas em Itapoã, Darly Santos e diversos bairros de Vila Velha. Há pontos de interdição na BR 101 prejudicando coletivos que atendem os municípios de Cariacica e Serra e vários bairros alagados nesses municípios. Em Viana, a operação também está comprometida.