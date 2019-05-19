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Ceturb

Chuva no ES: circulação dos ônibus do Transcol volta ao normal

Em alguns bairros, ainda há muita lama e, por isso, há desvios, mas o cronograma de circulação segue dentro da normalidade

Publicado em 

19 mai 2019 às 14:08

Publicado em 19 de Maio de 2019 às 14:08

Após chuvas, sistema Transcol volta a funcionar Crédito: Patrícia Scalzer
Após forte chuva que chegou a fazer os terminais do Sistema Transcol serem fechados, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informa que todos os terminais de integração do Sistema Transcol estão operando dentro da normalidade.
Por conta da chuva forte deste sábado (18) na Grande Vitória, o sistema Transcol teve parte da circulação afetada em muitas regiões. Os terminais de Vila Velha e São Torquato precisaram ser fechados por conta de alagamento, mas neste domingo (19), com a trégua das chuvas, todos os terminais de integração estão operando dentro da normalidade.
Segundo a Ceturb, ainda há pontos de alagamento na região da Grande Vitória, o que causa dificuldade de trânsito para algumas linhas, como é o caso das que atendem os bairros Cobilândia, Jardim Marilândia, Rio Marinho, Alvorada, Nova América e Cobi. Em Viana também ainda há pontos de alagamentos e lama, o que dificulta a passagem dos veículos.
Ainda há restrições, desvios e atrasos, mas a situação está voltando ao normal aos poucos, conforme a água vai baixando.
> Dia de Caos: a cobertura da #ChuvaNoES
 

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