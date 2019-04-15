Chuva forte deixa ruas e casas alagadas na Grande Vitória

Estragos da chuva na Ilha de Santa Maria em Vitória Crédito: Caíque Verli

A chuva forte que caiu entre o fim da noite deste domingo (14) e a madrugada desta segunda-feira (15) deixou ruas e casas alagadas na Grande Vitória . Na Ilha de Santa Maria, na Capital , moradores perderam móveis e eletrodomésticos, como aconteceu com a diarista Marilza Vieira Martins, que mora na Rua João Bastos Vieira.

"Foi muito rápido. Parecia uma tromba d'água. Quando desci para ver a minha mãe, que tem 87 anos, a água entrou direto e não deu tempo de salvar nada. Foi muito rápido. Eu perdi a geladeira, acho que o fogão também danificou porque entrou bastante água, compra que estava no andar de baixo", contou.

Segundo a diarista, pelo menos uma vez por ano a casa dela alaga, porque as galerias estão sempre entupidas. Para piorar a situação, hoje é aniversário da Marilza.

"Um presentão. Pensei em ir na rua fazer uma compra, comprar uma coisa bonita para vestir, mas vou ter que ficar limpando. O dinheiro do meu presente vou ter que dar entrada em uma geladeira e ficar pagando prestações a Deus dará", lamentou.

O mecânico Daniel Francisco Noia Júnior, 59 anos, perdeu móveis Crédito: Caíque Verli

O mecânico Daniel Francisco Noia Júnior, 59 anos, também teve prejuízos. Ele perdeu fogão, geladeira, cama e guarda-roupa. "Tem um mês que comprei esse guarda-roupa, ainda estou pagando. Aqui não tem jeito mais não, se não limpar essa galeria", afirmou.

PRÓ-MATRE

Ainda na Ilha de Santa Maria, a maternidade Pró-Matre ficou com algumas áreas alagadas por um período. Segundo funcionários, os pacientes não precisaram ser removidos, mas a água entrou na recepção. No momento, não tem mais água no local, apenas lama na parte da frente.

Lama em frente à Pró-Matre Crédito: Caíque Verli

Por meio de nota, a Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Unidade Pró-Matre, informa que, devido à forte chuva da última noite, foram registrados alguns focos de alagamento na instituição.

"Em alguns banheiros a água voltou pelos ralos, assim como em uma sala destinada a estudantes e no estacionamento. Os atendimentos não precisaram ser suspensos, pois a água só chegou à área administrativa. A equipe de plantão resolveu o problema ainda durante a madrugada."

Vila Velha

Como é comum acontecer em dias de chuva, ruas do bairro Cobilândia, em Vila Velha, ficaram cheias.

Rua alagada em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Caíque Verli