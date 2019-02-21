Chuva em Santa Leopoldina: ventos fortes e árvores caídas na estrada

Árvores obstruíram a estrada em trecho entre Cariacica e Santa Leopoldina Crédito: Internauta | Gazeta Online

Espírito Santo nesta quarta-feira (20) derrubou diversas árvores no município de Santa Leopoldina, Região Serrana do Estado. A forte chuva que atingiu várias cidades donesta quarta-feira (20) derrubou diversas árvores no município de, Região Serrana do Estado.

Gazeta Online que passava por um trecho entre Santa Leopoldina e Cariacica quando se deparou com uma forte ventania. A analista de sistemas Débora Festugato contou à reportagem doque passava por um trecho entre Santa Leopoldina equando se deparou com uma forte ventania.

"O céu estava aberto e, de repente, começaram as rajadas fortíssimas. Estávamos em um carro grande, uma Hilux, com visibilidade quase zero. Não sei muito bem a altura em que estávamos, mas a estrada não tinha acostamento", detalhou.

Débora descreveu muitos galhos e grandes arbustos nas estradas do município. "Um trecho que costumamos fazer com 25 minutos, fizemos com 40. Foram cerca de 20 minutos de rajadas fortes de vento", disse a analista.

Temporal e árvores caídas em Santa Leopoldina Crédito: Débora Festugato

Santa Teresa por volta das 14h30 desta quarta-feira (20). "Nunca peguei um vendaval tão forte desse jeito. Foi de, pelo menos, 50 ou 60 quilômetros por hora", finalizou. Ela voltava depor volta das 14h30 desta quarta-feira (20). "Nunca peguei um vendaval tão forte desse jeito. Foi de, pelo menos, 50 ou 60 quilômetros por hora", finalizou.

Corpo de Bombeiros e com a Defesa Civil da cidade, na parte da tarde na altura do bairro Mangaraí, várias árvores foram derrubadas com a ventania e obstruíram as pistas da ES 080. De acordo com oe com ada cidade, na parte da tarde na altura do bairro Mangaraí, várias árvores foram derrubadas com a ventania e obstruíram as pistas da ES 080.

Crédito: Débora Festugato

De acordo com o Subtenente Souza, a equipe do Corpo de Bombeiros ficou boa parte da tarde desta quarta-feira (20) retirando os galhos, folhas e arbustos das vias.