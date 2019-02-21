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ES 080

Chuva em Santa Leopoldina: ventos fortes e árvores caídas na estrada

A Defesa Civil do município informou que uma equipe do Corpo de Bombeiros ficou boa parte da tarde desta quarta-feira (20) retirando os galhos, arbustos e árvores que caíram por conta da ventania
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

20 fev 2019 às 21:28

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 21:28

Árvores obstruíram a estrada em trecho entre Cariacica e Santa Leopoldina Crédito: Internauta | Gazeta Online
A forte chuva que atingiu várias cidades do Espírito Santo nesta quarta-feira (20) derrubou diversas árvores no município de Santa Leopoldina, Região Serrana do Estado.
A analista de sistemas Débora Festugato contou à reportagem do Gazeta Online que passava por um trecho entre Santa Leopoldina e Cariacica quando se deparou com uma forte ventania.
"O céu estava aberto e, de repente, começaram as rajadas fortíssimas. Estávamos em um carro grande, uma Hilux, com visibilidade quase zero. Não sei muito bem a altura em que estávamos, mas a estrada não tinha acostamento", detalhou.
> Forte chuva provoca estragos na Grande Vitória
Débora descreveu muitos galhos e grandes arbustos nas estradas do município. "Um trecho que costumamos fazer com 25 minutos, fizemos com 40. Foram cerca de 20 minutos de rajadas fortes de vento", disse a analista.
Temporal e árvores caídas em Santa Leopoldina Crédito: Débora Festugato
Ela voltava de Santa Teresa por volta das 14h30 desta quarta-feira (20). "Nunca peguei um vendaval tão forte desse jeito. Foi de, pelo menos, 50 ou 60 quilômetros por hora", finalizou.
De acordo com o Corpo de Bombeiros e com a Defesa Civil da cidade, na parte da tarde na altura do bairro Mangaraí, várias árvores foram derrubadas com a ventania e obstruíram as pistas da ES 080.
Crédito: Débora Festugato
De acordo com o Subtenente Souza, a equipe do Corpo de Bombeiros ficou boa parte da tarde desta quarta-feira (20) retirando os galhos, folhas e arbustos das vias.
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