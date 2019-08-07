Chuva e tempo instável nesta quarta-feira no Espírito Santo

Chuva em Vitória nesta quarta-feira Crédito: Luíza Campos

A quarta-feira (07) começou com chuva intensa na Grande Vitória . De acordo com informações do Climpatempo, após a passagem de uma forte frente fria, o tempo continuou bastante instável no Espírito Santo

A combinação de uma persistente infiltração de umidade marítima com a circulação dos ventos em níveis médios e altos da atmosfera gerou áreas de instabilidade sobre o Estado, que provocaram chuva generalizada

A chuva foi volumosa em alguns locais do norte capixaba. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), entre 20 horas do dia 5 e 20 horas do dia 6 de agosto, choveu 53,8 mm em São Mateus; 25 mm em Ecoporanga; 15,6 mm em Nova Venécia; 14 mm em Linhares e 13,8 mm em Santa Teresa.

SÃO MATEUS

Na região de São Mateus , a chuva dessas 24 horas superou a média normal para todo o mês de agosto, que é de aproximadamente 44 mm. De forma geral, as médias de chuva para agosto no Espírito Santo variam de 20 mm a 55 mm.

Para Vitória, esta média é de aproximadamente 50 mm, mas choveu cerca de 1 mm entre os dias 5 e 6 de agosto. O volume de chuva de terça para quarta, quando a chuva aumentou, não foi informado.

TEMPO INSTÁVEL

As áreas de instabilidade enfraquecem sobre o Espírito Santo nesta quarta-feira, mas ainda provocam chuva na maioria das regiões do Estado e deixam o dia com muita nebulosidade.

Algumas rápidas aparições do sol ou apenas o mormaço já são possíveis, mas a chuva pode cair várias vezes durante o dia, de fraca a moderada intensidade. A temperatura continua amena em todo o Estado.

NORTE DO ES

A partir da quinta-feira (8), as áreas de instabilidade enfraquecem mais e a chuva deve se concentrar no norte capixaba. Não há previsão de chuva forte. Até a sexta-feira, o tempo fica instável, com chuva fraca a moderada, a qualquer hora.

VITÓRIA