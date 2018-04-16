Chuva deve ficar ainda mais intensa e dar trégua só na quarta, diz Incaper

chuvas na Grande Vitória devem ficar ainda mais intensas nas próximas horas e só devem estiar a partir da próxima quarta-feira (18). É o que prevê o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos, em entrevista à rádio CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (16). Asdevem ficar ainda mais intensas nas próximas horas e só devem estiar a partir da próxima quarta-feira (18). É o que prevê o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos, em entrevista à rádio CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (16).

O índice é maior do que os 105 mm esperados para todo o mês de abril. Na sequência, estão: Vila Velha, com 130 mm; Serra, com 109 mm; Guarapari, com 109 mm; e Cachoeiro de Itapemirim, com 80 mm. Segundo ele, nas últimas 24 horas, Vitória já acumulou 140 milímetros de chuva e é o município com o maior volume registrado no Estado desde domingo.Na sequência, estão: Vila Velha, com 130 mm; Serra, com 109 mm; Guarapari, com 109 mm; e Cachoeiro de Itapemirim, com 80 mm.

Rua alagada no Centro de Vila Velha Crédito: Caíque Verli

Para Hugo Ramos, as situações de alagamento da Capital na manhã desta segunda-feira devem continuar sendo observadas, já que, além do volume expressivo de chuva, a maré alta também deve dificultar o escoamento da água, principalmente na Grande Vitória.

"A previsão do Incaper é que a partir de quarta-feira essa chuva comece a diminuir, de maneira lenta. Houve mudança também no padrão dos ventos, que, por conta da aproximação de uma frente fria, virou da direção nordeste para sudeste. Quem estiver na faixa litorânea do Espírito Santo deve ficar atento por conta dos transtornos que devem ocorrer por causa desses ventos mais fortes", alertou.

Outro risco que o índice mais intenso de chuva pode trazer é o de deslizamento de terra. O solo encharcado pode desencadear algumas enxurradas em determinados pontos, "principalmente na região de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina", diz Hugo Ramos.

CHUVA DEIXA RUAS ALAGADAS NA GRANDE VITÓRIA

Várias ruas da Grande Vitória estão alagadas por causa da forte chuva que atinge o Espírito Santo desde a madrugada desta segunda-feira (16). Vitória e Vila Velha registram o maior número de pontos de alagamento e ruas intransitáveis por conta do temporal.

Na Capital, avenidas como a Cezar Hilal, Leitão da Silva, Jerônimo Monteiro e Reta da Penha encontram-se bastante tomadas pela água, e os motoristas estão com dificuldade para trafegar. Há locais onde não é possível passar. Em Vila Velha, a situação também é bem complicada nas avenidas Gil Veloso, Antônio Ataíde, Jair de Andrade e Lindenberg. O motorista que precisa acessar a Terceira Ponte, seja por Vitória ou Vila Velha, também encontra bastante dificuldade.

Também há registros de vários pontos com alagamentos em Cariacica, como Campo Grande, e bairros ao longo da Rodovia José Sette. Bairros de Viana, como o Universal, também estão tomados pela água.

VITÓRIA

A Capital enfrenta trânsito complicado e muita ruas alagadas. A situação é pior no Centro de Vitória, onde as ruas como a Henrique Novaes e áreas próximas ao Palácio da Fonte Grande estão tomadas pela água. A região do Parque Moscoso, Rua Sete e avenida Princesa Isabel estão alagadas.

A situação é a mesma na Avenida Cezar Hilal onde é impossível transitar. A avenida Beira-Mar, Avenida Vitória e Marechal Campos também estão completamente alagadas.

Bairros como Enseada do Suá, Praia do Suá, Fradinhos, Bento Ferreira, Mata da Praia e Ilha de Santa Maria também têm ruas alagadas.

A Reta da Penha, Leitão da Silva e Américo Buaiz também apresentam pontos de alagamento, bem como os acessos à Terceira Ponte.

VILA VELHA

Em Vila Velha, quem precisa acessar a Terceira Ponte encontra dificuldades. O calçadão de Itapoã está completamente coberto pela água. As avenidas Gil Veloso e Jair de Andrade também estão completamente tomadas pela água. A Rua Antônio Ataíde foi "fechada" por uma corda, para avisar aos motoristas que não é possível seguir pelo local, que está intransitável. A Avenida Carlos Lindenberg também tem pontos de alagamento.

Ruas do entorno do Terminal de Vila Velha estão completamente alagadas. Com o terminal ilhado, motorista não conseguem entrar no local com os ônibus e passageiros esperam a mais de uma hora pelo coletivo. Ônibus também não circulam pelo bairro Itapoã.

No Centro de Vila Velha a situação é caótica: ruas como a do Ítalo Floresti Segrini estão tomadas pela água. Varias ruas dos bairros Alvorada, Soteco, Cobilândia também amanheceram alagadas.

32 pontos com intervenções

Trinta e dois pontos de Vila Velha contam com intervenções de drenagem promovidas, desde o início da madrugada desta segunda-feira (16), para minimizar os impactos causados pelas chuvas que caem sobre a Grande Vitória.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras (Semipro) realiza intervenções de drenagem na Grande Cobilândia e na Grande Terra Vermelha, regiões 4 e 5. Também é feito o trabalho emergencial de drenagem das águas das chuvas em Itapuã, Barramares e Cidade da Barra.

SERRA

Quem trafega pela BR 101, na Serra, também encontra dificuldades. A pista central da rodovia está completamente alagada. Na Rodovia Norte Sul também há pontos de alagamento.

ALFREDO CHAVES

Também há registros de vários pontos de alagamento no município de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Estado. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Araújo ficou completamente ilhada, e as aulas foram suspensas por que alunos e professores não conseguem chegar ao local.

GUARAPARI