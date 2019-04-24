Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Chuva deixa trânsito complicado na Grande Vitória

Durante a manhã, trânsito ficou intenso na Terceira Ponte

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 13:10

Publicado em 

24 abr 2019 às 13:10
Avenida Ernesto Canal, em Alvorada Crédito: Eduardo Dias
A chuva pegou de surpresa tanto os capixabas quanto os institutos de meteorologia na manhã desta quarta-feira (24), na Grande Vitória e, com isso, diversas ruas ficaram alagadas. Nenhuma ocorrência grave foi registrada depois da chuva, mas algumas ruas de Vila Velha e Cariacica tiveram acumulo de água. Com a chuva, o trânsito ficou congestionado em algumas regiões. Confira abaixo os locais mais afetados pela chuva.
Vitória
- Até o momento nenhum acidente.
- Fluxo normal nas principais avenidas.
- Nenhum ponto de alagamento. 
Vila Velha
- Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, não foram encontrados pontos de alagamentos na região, no entanto, a reportagem do Gazeta Online constatou pontos com acúmulo de água na manhã desta quarta-feira (24), a Avenida Ernesto canal, no bairro Alvorada, e Rua César Alcure, em São Torquato foram tomadas pela água.
- Nenhum acidente informado.
- Trânsito intenso na Terceira Ponte, sentido Vila Velha x Vitória e engavetamento na subida da Ponte, no mesmo sentido. 
Serra
- Sem pontos de alagamentos.
- Fluxo normal no trânsito da região.
- Nenhum acidente informado.
Cariacica
- Trânsito normal.
- Alagamentos em Campo Grande, Itaciba e Itangua.
-Nenhum registro de ocorrência devido a chuva.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados