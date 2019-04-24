Chuva deixa trânsito complicado na Grande Vitória

A chuva pegou de surpresa tanto os capixabas quanto os institutos de meteorologia na manhã desta quarta-feira (24), na Grande Vitória e, com isso, diversas ruas ficaram alagadas. Nenhuma ocorrência grave foi registrada depois da chuva, mas algumas ruas de Vila Velha e Cariacica tiveram acumulo de água. Com a chuva, o trânsito ficou congestionado em algumas regiões. Confira abaixo os locais mais afetados pela chuva.