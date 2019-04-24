Chuva deixa trânsito complicado na Grande Vitória

A chuva pegou de surpresa tanto os capixabas quanto os institutos de meteorologia na manhã desta quarta-feira (24), na Grande Vitória e, com isso, diversas ruas ficaram alagadas. Nenhuma ocorrência grave foi registrada depois da chuva, mas algumas ruas de Vila Velha e Cariacica tiveram acumulo de água. Com a chuva, o trânsito ficou congestionado em algumas regiões. Confira abaixo os locais mais afetados pela chuva.
Vitória
- Até o momento nenhum acidente.
- Fluxo normal nas principais avenidas.
- Nenhum ponto de alagamento.
Vila Velha
- Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, não foram encontrados pontos de alagamentos na região, no entanto, a reportagem do Gazeta Online constatou pontos com acúmulo de água na manhã desta quarta-feira (24), a Avenida Ernesto canal, no bairro Alvorada, e Rua César Alcure, em São Torquato foram tomadas pela água.
- Nenhum acidente informado.
- Trânsito intenso na Terceira Ponte, sentido Vila Velha x Vitória e engavetamento na subida da Ponte, no mesmo sentido.
Serra
- Sem pontos de alagamentos.
- Fluxo normal no trânsito da região.
- Nenhum acidente informado.
Cariacica
- Trânsito normal.
- Alagamentos em Campo Grande, Itaciba e Itangua.
-Nenhum registro de ocorrência devido a chuva.