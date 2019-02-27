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Fenômeno

Chuva de granizo atinge Marechal Floriano

O fenômeno aconteceu na tarde desta terça-feira (26), no distrito de Araguaia

Publicado em 

26 fev 2019 às 22:01

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 22:01

Chuva de granizo atingiu Marechal Floriano Crédito: Reprodução
Uma chuva de granizo, acompanhada de rajadas de vento, atingiu o distrito de Araguaia, localizada em Marechal Floriano, na tarde desta terça-feira (26).  A internauta Rosângela Dadalto registrou o fenômeno. 
VEJA
TEMPESTADES NA QUARTA-FEIRA (27)
Chuva na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Um aviso meteorológico de atenção que inclui chuvas, tempestade de raios e ventania para várias regiões do Espírito Santo foi publicado nesta terça-feira (26) pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
> Marinha alerta para rajadas de 60 km/h no litoral do Espírito Santo
De acordo com o alerta, que é válido para esta quarta-feira (27), poderão ocorrer chuvas fortes com descargas elétricas, rajadas de vento e acumulados pontuais de chuva em vários municípios, incluindo os da Grande Vitória.
> Mesmo de manhã, Vitória registra sensação de calor de 43°C
O sol forte e o tempo seco predominaram o ES nesta terça-feira (26), mesmo com a previsão de chegada de uma frente fria no litoral Sul do Estado.
Mesmo com a frente fria se aproximando, a terça-feira ainda será muito quente, com máxima prevista de 34°C. 
Confira os locais sob alerta do Inpe
Afonso Cláudio
Alegre
Alfredo Chaves
Anchieta
Apiacá
Aracê
Atílio Vivacqua
Bom Jesus do Norte
Brejetuba
Cachoeiro de Itapemirim
Cariacica
Castelo
Conceição do Castelo
Divino de São Lourenço
Domingos Martins
Dores do Rio Preto
Guaçuí
Guarapari
Ibatiba
Ibitirama
Iconha
Irupi
Itaguaçu
Itapemirim
Itarana
Iúna
Jerônimo Monteiro
Laranja da Terra
Marataízes
Marechal Floriano
Mimoso do Sul
Muniz Freire
Muqui
Piúma
Presidente Kennedy
Rio Novo do Sul
Santa Leopoldina
Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa
São José do Calçado
Serra
Vargem Alta
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Velha
Vitória
 

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