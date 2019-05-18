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CHUVA NO ES

Chuva: BR 101, Terceira Ponte e ruas da Grande Vitória têm interdições

Ruas, avenidas e estradas estão com muitos pontos de alagamento

Publicado em 

18 mai 2019 às 11:51

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 11:51

Com a chuva forte desde a madrugada deste sábado (18), ruas, avenidas e estradas da Grande Vitória estão com muitos pontos de alagamento.
A Polícia Rodoviária Federal divulgou uma lista de trechos com alagamento nas BRs que cortam o Estado. Veja abaixo:`
PONTOS DE INTERDIÇÃO TOTAL NA BR 101
Pista alagada
km 266 - Serra/ES (supermercado Epa, no bairro José de Anchieta);
km 298 - Viana/ES (posto Sete Belo, no bairro Marcílio de Noronha);
km 303,8 - Viana/ES (Marmi Bruno Zanet, no bairro Ribeira)
PONTOS DE INTERDIÇÃO PARCIAL NA BR 101
Pista alagada:
km 287 - Cariacica/ES (Nova Rosa da Penha, Rodovia do Contorno, sentido Serra x Cariacica)
TERCEIRA PONTE INTERDITADA
A Rodosol, concessionária que administra a Terceira Ponte, informou que a via está interditada no sentido sul, Vitória - Vila Velha, devido aos alagamentos na saída da Ponte.

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