Chuva: BR 101, Terceira Ponte e ruas da Grande Vitória têm interdições

A Polícia Rodoviária Federal divulgou uma lista de trechos com alagamento nas BRs que cortam o Estado. Veja abaixo:`

PONTOS DE INTERDIÇÃO TOTAL NA BR 101

Pista alagada

km 266 - Serra/ES (supermercado Epa, no bairro José de Anchieta);

km 298 - Viana/ES (posto Sete Belo, no bairro Marcílio de Noronha);

km 303,8 - Viana/ES (Marmi Bruno Zanet, no bairro Ribeira)

PONTOS DE INTERDIÇÃO PARCIAL NA BR 101

Pista alagada:

km 287 - Cariacica/ES (Nova Rosa da Penha, Rodovia do Contorno, sentido Serra x Cariacica)

TERCEIRA PONTE INTERDITADA