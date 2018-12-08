Chuva alaga feira e lama invade casas e comércios em Pinheiros

Os feirantes de Pinheiros, no Norte do Estado, sofreram grandes prejuízos na manhã deste sábado (8). Uma chuva rápida e forte atingiu a região alagando a rua onde a feira acontecia e fazendo os trabalhadores perderem todos os produtos que vendiam.
De acordo com moradores, alguns lojistas do entorno cederam espaço para que os feirantes guardassem o pouco que restou. O alagamento, no entanto, também afetou alguns comércios e casas, que acabaram ficando cheios de lama.
O coordenador da Defesa Civil Municipal, Gilvan Costa Aguiar Rocha, contou que os transtornos aconteceram por conta da grande precipitação. Algumas ruas alagaram, mas a água escoou rapidamente, porque o município limpou antes o Rio Jundiá, que corta a cidade, justificou.
Ainda segundo ele, a lama foi outro problema para os moradores de Pinheiros. Alguns comércios e residências tiveram uma pequena quantidade de lama, mas até o momento não tivemos nenhum aviso de desalojados. Percorremos a cidade e não tem mais alagamentos, mas a chuva persiste um pouco, alertou Gilvan.
Além disso, o coordenador disse que a prefeitura já começou a fazer um serviço para desobstruir todas as manilhas antigas para evitar que novos alagamentos aconteçam na cidade.