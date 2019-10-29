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Depoimento

'Chutava e dizia que ia me fazer feliz', diz mulher estuprada no ES

A mulher conheceu o acusado por meio de um aplicativo de relacionamentos. Os dois mantiveram conversas durante um ano antes de resolverem se ver pessoalmente

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 20:08
Enfermeira conta que conheceu o agressor em um aplicativo de relacionamentos  Crédito: Reprodução | TV Gazeta
"Eu nunca me envolvi com uma pessoa que me agredisse fisicamente, nunca aconteceu de eu ter relações sexuais obrigada. Foi horrível"
Mulher vítima de estupro - Enfermeira
Esse é o relato de uma enfermeira vítima de estupro e agressão após conhecer um homem por meio de um aplicativo de relacionamentos. A mulher, em entrevista à TV Gazeta, narra os momentos que terror que viveu durante uma semana com o vendedor Fabiano Tomé, 38, que é do estado de São Paulo. Os dois mantiveram conversas durante um ano e, em outubro, resolveram se encontrar.
Ele deveria permanecer na residência dela por dois dias, mas acabou ficando durante uma semana. Ao notar que ele bebia muito e ficava agressivo, ela afirma que pediu para que o acusado fosse embora.
"Fui percebendo que, quando ele bebia, ficava muito agressivo. Também descobri que tinha envolvimento com drogas. Diante disso, pedi que se retirasse da minha casa"
Mulher vítima de estupro - Enfermeira
A vítima mora em Vila Velha. Ela afirma que após ser mandado embora da casa, o homem teria voltado ao condomínio, pulado o muro e a agredido. No dia seguinte, em outra invasão, ele quebrou vários objetos e estuprou a enfermeira, que apanhava enquanto ouvia declarações de amor.
"Ele me jogou na cama e eu não tive como me defender pois era mais forte do que eu. Puxava o meu cabelo, me chutava e apertava o meu pescoço. Dizia que veio para ficar comigo, iria me fazer feliz e jamais me largar"
Mulher vítima de estupro - Enfermeira
Diante da violência, emocionada, a enfermeira faz um alerta para as mulheres: "Não saia com ninguém sem conhecer, principalmente se for de aplicativo de relacionamentos. Se eu soubesse que ele tinha história de agressão - já bateu no pai e na mãe - jamais teria me envolvido".
Em uma terceira tentativa de entrar no apartamento, Fabiano foi detido pela polícia e vai responder pelos crimes de estupro e lesão corporal.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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