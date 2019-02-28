Cheiro de queimado toma conta da Grande Vitória pela terceira noite

Pela terceira noite seguida, moradores da Grande Vitória reclamam novamente do forte cheiro de queimado. Nesta quarta-feira (27), há centenas de relatos em diversos bairros de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. Desde a última segunda-feira (25), há relatos do mau cheiro e muitos internautas questionaram se a turfa, localizada na região do, na, havia pegado fogo novamente. E pegou. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, foi extinguido nesta terça, após algumas horas de atuação.