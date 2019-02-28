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Mistério do fedor

Cheiro de queimado toma conta da Grande Vitória pela terceira noite

Apesar de diversos relatos sobre o mau cheiro, o Corpo de Bombeiros diz que realizou vistorias nesta quarta na área de turfa, mas nenhum foco de incêndio foi encontrado

Publicado em 

28 fev 2019 às 00:38

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 00:38

Turfa volta a incomodar população Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória
Pela terceira noite seguida, moradores da Grande Vitória reclamam novamente do forte cheiro de queimado. Nesta quarta-feira (27), há centenas de relatos em diversos bairros de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. Desde a última segunda-feira (25), há relatos do mau cheiro e muitos internautas questionaram se a turfa, localizada na região do Mestre Álvaro, na Serra, havia pegado fogo novamente. E pegou. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, foi extinguido nesta terça, após algumas horas de atuação.
Na ocasião, segundo o tenente-coronel Carlos Wagner, a área de queima era pequena e, por isso, o fogo foi controlado duas horas depois. Em outras situações, os bombeiros chegaram a demorar semanas para extinguir o problema. 
Cheiro de queimado toma conta da Grande Vitória pela terceira noite
> Moradores da Grande Vitória voltam a reclamar de cheiro de queimado
Acionado novamente pela reportagem nesta noite, o Corpo de Bombeiros informou que uma equipe realizou vistorias durante a manhã e a tarde desta quarta-feira (27), mas não foi encontrado nenhum foco de incêndio na área de turfa. O órgão ainda afirmou que não houve acionamento na noite desta quarta, apesar de internautas terem informado que acionaram a corporação reclamando da fumaça.
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