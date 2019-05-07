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Previsão do tempo

Chegada de frente fria ao ES pode causar ventos de até 61 km/h

O fenômeno, de acordo com a Marinha do Brasil, acontece entre o litoral do Estado e o litoral Sul da Bahia durante a madrugada da próxima quarta (8) e quinta-feira (9)

Publicado em 

06 mai 2019 às 21:52

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 21:52

A chegada de uma frente fria ao Espírito Santo pode causar ventos fortes, com rajadas de até 61 km/h, de acordo com um alerta emitido pela Marinha do Brasil, na tarde desta segunda-feira (6).
Segundo o órgão, o fenômeno acontece entre o litoral do Estado e o litoral Sul da Bahia durante a madrugada da próxima quarta-feira (8) e quinta-feira (9). Confira abaixo como vai ficar o tempo:
PREVISÃO
Terça-feira (7)
O dia será de sol e calor até o final da manhã em todo o Espírito Santo. A partir da tarde, a passagem de uma frente fria provoca o aumento de nuvens, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde na região Sul e no oeste Serrano. Chove fraco à noite na Grande Vitória e no trecho Sul das regiões Nordeste e Noroeste. Não chove nas demais áreas.
A Temperatura mínima será de 21 °C e a máxima de 33 °C. Em Vitória, a mínima será de 21 °C e a máxima de 33 °C.
Quarta-feira (8)
A quarta-feira-feira (8) será de tempo instável. Muitas nuvens e chuva em alguns momentos em todo o Estado. O abafamento diminui em todas as regiões e o vento deve soprar com até moderada intensidade no litoral.
Na Grande Vitória, a temperatura mínima será de 22 °C e máxima de 31 °C. Já na Capital, a máxima chega a 32 °C.
Na Região Serrana, muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Nas áreas menos elevadas a temperatura mínima será de a 20 °C e a máxima de 29 °C. Nas áreas altas a mínima será de 17 °C e máxima de 27 °C.
Quinta-feira (9)
Sol entre nuvens e chuva, em alguns momentos, no extremo Norte do Espírito Santo. As demais áreas têm períodos de céu nublado, mas não há expectativa de chuva.
Na Grande Vitória há variação de nuvens, mas não chove. A temperatura mínima em Vitória será de 21 °C e máxima de 25 °C. Na Região Serrana, nas áreas menos elevadas a temperatura mínima será de 20 °C e a máxima de 26 °C. Nas áreas altas a mínima será de 17 °C e a máxima de 23 °C.
Sexta-feira (10)
Sexta-feira com chuva ao longo do dia por todas as regiões, sendo mais frequente por toda faixa litorânea do Estado.
 

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