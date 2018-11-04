Check-list: o que você não pode esquecer de levar para o Enem

Chegou a hora de transformar todo o estudo do ano em resultado. Será aplicada hoje a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018, com questões de língua portuguesa, história, geografia e a esperada redação. E é preciso ficar atento para não esquecer o que é necessário levar, como documento e caneta preta, para o exame e não perder a hora.

Todos os anos tem quem se atrase, mas desta vez há um agravante: pela primeira vez, o horário de verão começa no dia da prova, por isso, é preciso que os alunos tenham bastante atenção na hora que devem estar nos locais de prova. No Espírito Santo, com os relógios já adiantados em uma hora de ontem para hoje, os portões serão fechados pontualmente às 13h. A dica, neste caso, é chegar com antecedência para não correr o risco de ficar para fora.

Pela primeira vez na história o horário de verão começa no dia da prova do Enem. Isso pode impactar no desempenho dos alunos, alerta Diego Rodrigues, coordenador do Cursinho Homero Massena.

Além de ter atenção com o horário de fechamento dos portões, os alunos devem, também, observar o material que é permitido levar para a prova. Nada de lápis ou documento autenticado, por exemplo.

Ao se apresentar no local de prova, o estudante deve estar com seu documento original. Não serão aceitos documentos sem foto, cópias simples ou autenticadas.

Mas, atenção, se você perdeu ou teve o documento roubado será preciso apresentar um boletim de ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias.

Outra regra a ser seguida é referente ao material permitido para a realização da prova. Nada de lápis ou caneta de material não transparente. Eles, aliás não podem nem entrar na sala. O permitido é caneta preta esferográfica de tubo transparente, e é melhor levar pelo menos duas para garantir.

A estudante Vitória Melo de Oliveira, 16, pretende tentar uma vaga para Arquitetura e, neste ano, fará a prova do Enem pela primeira vez. Precavida, ela já está com a mochila pronta desde sexta-feira.

Separei uma garrafinha transparente para colocar água, caneta também transparente e meu documento original. Não quis deixar para última hora para não correr o risco de esquecer alguma coisa, afirma.

Além da água, é recomendado levar algum lanche leve, pois são cinco horas e meia de prova.

Vitória também já separou o cartão de confirmação de inscrição. O documento não é obrigatório, mas o próprio Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o Enem, aconselha que os estudantes o levem.

O exame de hoje começa às 13h30 e termina às 19h. Os alunos só poderão sair com o caderno de prova partir das 18h30. A segunda etapa de provas acontece no domingo que vem.

O QUE LEVAR

Documento com foto

É obrigatório e vale RG, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho, entre outros.

Caneta de material transparente

A caneta deve ser obrigatoriamente de tinta preta e ter o material de seu tubo deve ser transparente.

Cartão de Confirmação de Inscrição

Este documento não é obrigatório, mas o Inep aconselha que seja levado para evitar confusão na hora de encontrar sua sala.

Alimentos

Como a prova é longa, é melhor levar um lanche. Água e alimentos como barra de ceral, frutas e chocolate são indicados.

ATENÇÃO

Sem foto

Não será aceito documento que não tem foto, incluindo carteira de estudante. Também não é permitido cópia simples ou autenticada.

Documento roubado

Se você perdeu ou teve o documento roubado será preciso apresentar um boletim de ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias de hoje, primeiro domingo de aplicação.

Lápis

O único material de escrever permitido é caneta esferográfica azul ou preta de material transpartente, logo, nada de lápis.

Aparelhos eletrônicos

Não é permitido usar celular e dispositivos eletrônicos como calculadoras e relógios durante a prova.

Acessórios

É proibido o uso de bonés e óculos escuros durante a prova.

Horário

Horário de Verão

Hoje começou o horário de verão, então, esteja atento para não se atrasar.

Fechamento dos portões

Os portões dos locais de prova serão fechados pontualmente às 13h.

Ínicio

A prova começa às 13h30.

Caderno

Os candidatos só poderão sair do local com a prova a partir das 18h30.

Final