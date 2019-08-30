Cesan identifica rede de esgoto irregular em área nobre de Vitória

Teste com fumaça para detectar vazamentos, na Rua Chapot Presvot, Praia do Canto Crédito: Carlos Alberto Silva

Um projeto-piloto da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) para identificar redes de esgotos de imóveis não ligadas à rede de saneamento começou nesta quinta-feira (29), na Praia do Canto, Vitória. Os técnicos usaram fumaça para identificar os pontos irregulares na Avenida Chapot Presvot. O objetivo é acabar com o lançamento de esgoto no mar.

Foram encontradas quatro irregularidades: duas caixas de esgoto com vazamento - que serão reparadas pela Cesan - e outras duas ligações de esgoto ligada à rede de drenagem (que dá vazão à água da chuva para o mar).

“Atualmente, essa forma de fiscalização era dispersa, por meio de denúncia. Esse sistema que usamos é simples que visa identificar os pontos que não estão ligados à rede de esgoto. Quando a fumaça sai pelo bueiro é sinal de que o sistema de drenagem está isolado, ou seja, não há esgoto ligado à rede de drenagem que conduz para o mar. Se a fumaça chegar a uma caixa de ligação de esgoto, é sinal que o esgoto do imóvel está indo direto para o mar”, explicou A Divisão de Operação e Manutenção de Vitória, João Vitor Petri.

O equipamento que produz a fumaça custa cerca de R$ 20 mil e já é usado em outros estado, como São Paulo. “A fumaça não é tóxica, não traz danos à saúde do ser humano ou animais, se dissipa rápido no ar e quase não possui cheiro”, pontou Petri. A Praia do Canto já possui cerca de 90% dos imóveis ligados à rede de esgoto.

O planejamento é de que na semana dos dias 9 a 13 de setembro as ruas Celso Calmon e Afonso Cláudio, na Praia do Canto, sejam os alvos de aplicação da fumaça.



