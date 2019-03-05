Centro de Vitória vira campo de batalha na madrugada pós-carnaval

Crédito: Internauta/Gazeta Online

A madrugada da terça-feira (5) não acabou bem depois dos bloquinhos de carnaval passarem pelas ruas do Centro de Vitória. Na Rua Sete, houve confronto entre policiais e pessoas que atiravam objetos. Às 2h ainda era possível ouvir disparos de balas de borracha. Passado o episódio de enfrentamento, o asfalto está repleto de vidro quebrado com beiras de calçadas totalmente sujas.

Um dos moradores que filmou a confusão toda foi um advogado, que prefere não se identificar, e que mora no quarto andar de um prédio na Rua Sete. Ele destaca que acordou com barulho de bombas de efeito moral por volta da meia-noite e só viu os foliões saírem do local por volta das 2h30. "Teoricamente o carnaval está terminando às 22h, mas os carros de som ficam ligados até 4h da manhã", reclama.

O Centro de Vitória ficou caótico X, advogado que mora no Centro de Vitória

Segundo ele, o problema das confusões entre os que ficam curtindo a folia até tarde está sendo frequente nesta temporada de carnaval. O advogado frisa que a diferença desta noite é que a polícia teve que ser acionada. "Eles começaram atirando, jogando bombas, de longe, mas quando acabou só se via a rua totalmente suja, muita fumaça e vidro quebrado na rua inteira", lamenta.

Crédito: Internauta/Gazeta Online

IDOSA DE 93 ANOS PASSOU A NOITE TRANCADA NO BANHEIRO

Uma senhora de 93 anos que mora no primeiro andar do prédio do advogado passou a noite trancada no banheiro de seu apartamento. De acordo com ele, a idosa também acordou no susto e foi colocada pelas filhas em um lugar que fizesse menos barulho.

"Ela passou a noite trancada em um espaço desconfortável por conta da confusão e ficou assustada com os barulhos das bombas", conclui ele, que diz que a idosa mora com três filhas.

"VAI SER TRISTE VER OS COMERCIANTES CHEGANDO"

De acordo com o advogado, vai ser lamentável a cena dos comerciantes retornando às lojas da Rua Sete e entorno no Centro de Vitória após esses dias de carnaval. Ele conta que, com a confusão, muito lixo foi atirado pela calçada e que andando de carro pelo local dá para ouvir o ranger dos cacos de vidro que foram deixados no asfalto.

"Além disso as calçadas todas estão com muita urina. Da minha varanda dá para sentir o odor", relata.

Uma outra moradora da região, que também preferiu não se identificar, contou que ficou apavorada com as cenas que viu na madrugada. Ela destaca que as pessoas que estavam na rua, mas não estavam envolvidas na confusão, ficaram desesperadas e sem saber o que fazer.

"Tem um ambulante de acarajé, que já é um senhor, que eu vi que ele ficou sem saber o que fazer. Ele entrou por baixo da barraca dele e ficou lá um tempão", diz. Segundo a moradora, a rua ficou repleta de lixo e um verdadeiro caos depois dos episódios das bombas e até de garrafas de vidro que foram arremessadas contra a polícia. "A rua toda ficou horrorosa", conclui.

"CENÁRIO DE GUERRA"

Nas redes sociais, os comentários sobre a madrugada agitada tomaram conta das discussões em grupos de moradores de Vitória. "Cenário de guerra", cravou a internauta Rosemary Walcher, em um post que fez em modo público no Facebook. "Se não sabem curtir, não saiam de casa. A culpa é de quem sai de casa para badernar e não para curtir", continuou.

Em um grupo de discussões que reúne casos do Espírito Santo inteiro, um outro internauta escreveu: "Não podemos esquecer que o Centro é também uma área residencial. Têm idosos, recém-nascidos, pessoas com dificuldade de locomoção... Os que participam das festas quebram tudo, defecam e urinam em via pública".

Beto Stumpher, autor da postagem, também sugeriu que para os próximos anos seja estudada a possibilidade de os blocos saírem no Sambão do Povo, mesmo espaço em que acontecem os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória. "Lá podem arrecadar e controlar acesso", finalizou.

PM: "ATOS DE VANDALISMO"

Questionada sobre o episódio de enfrentamento, a PM confirma que após o fim dos desfiles dos blocos de rua, alguns foliões permaneceram no local e realizaram atos de vandalismo.