Cenas da cidade: foto de manobra de navio na Baía de Vitória viraliza

Foto foi tirada da Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória Crédito: Guilherme Caldeira

Vitória é capaz de proporcionar, viralizou nas redes sociais. O registro do advogado Guilherme Caldeira mostra o momento em que um navio fazia uma manobra na Baía de Vitória, nesta quarta-feira (15), chegando bem próximo à proteção da Avenida Beira-Mar, no Centro da Capital. Uma cena da cidade, das peculiaridades que sóé capaz de proporcionar, viralizou nas redes sociais. O registro do advogado Guilherme Caldeira mostra o momento em que um navio fazia uma manobra na, nesta quarta-feira (15), chegando bem próximo à proteção da, no Centro da Capital.

Porto de Vitória fazem esse tipo de manobra, o registro de Caldeira viralizou, encantando gente de todos os cantos do Estado. Pela condição de ilha, a capital capixaba proporciona visões como essa: navios bem pertinho de carros em movimento, ao alcance imediato dos olhos de quem transita ali na região do porto. Mas, apesar de comum, já que todos os navios que atracam nofazem esse tipo de manobra, o registro de Caldeira viralizou, encantando gente de todos os cantos do Estado.

Em entrevista ao Gazeta Online, Guilherme Caldeira contou que voltava para o trabalho, por volta de 12h30 e viu, no início da rua, o navio fazendo a manobra e "tirando um fininho" da mureta da Avenida Beira-Mar. Ele contou que, quando viu a cena, tirou várias fotos e postou nos stories do próprio Instagram, mas que várias pessoas tiraram print e postaram nas redes sociais como se fossem de autoria delas.

"Na mesma hora que eu postei nos stories do Instagram, recortaram a foto e repostaram. Ela viralizou em uma proporção que eu não tenho como mensurar", revelou o advogado. Guilherme, que trabalha no Centro de Vitória há muitos anos, disse que já viu várias manobras de navio no porto. "Eu trabalho ali há muitos anos e já vi várias manobras, só que essa me surpreendeu porque nunca tinha visto chegar tão próximo da Avenida Beira Mar em si", completou.

Um dos compartilhamentos da imagem viralizou no Facebook e registrou quase dois mil compartilhamentos em um intervalo de oito horas.

Codesa), empresa que administra o Porto de Vitória, informou que o navio entra sob o comando dos rebocadores e precisa manobrar para atracar, já que na hora da partida precisa sair de frente, de "proa". A Companhia Docas do Espírito Santo (), empresa que administra o Porto de Vitória, informou que o navio entra sob o comando dos rebocadores e precisa manobrar para atracar, já que na hora da partida precisa sair de frente, de "proa".

Em uma das publicações que utilizaram a foto de Guilherme Caldeira, internautas brincaram e compararam a imagem com o filme "Velocidade Máxima 2", em que um casal apaixonado compra um pacote para um cruzeiro de férias nas Bahamas. A viagem é uma oferta de paz para a protagonista, Annie, interpretada por Sandra Bullock, que acabou de saber a verdade sobre a vida profissional de Alex, interpretado por Jason Patric. O feliz casal só não sabe que, por trás dessa viagem romântica, existe um plano para tomar o navio - que acaba desgovernado e, com um belo efeito especial, invadindo Nova Orleans pelo mar.

"Velocidade Máxima 2" foi aclamado pela crítica por conta dos efeitos especiais Crédito: Reprodução | Internet

TAIPAN

Vitória mais de 900 veículos importados, máquinas e tratores, e manobrou com uns 80 metros de distância da Beira Mar. De acordo com a Codesa, o Taipan, que atracou no berço 101 na tarde desta quarta (15), trouxe para o Cais Comercial demais de 900 veículos importados, máquinas e tratores, e manobrou com uns 80 metros de distância da

Sobre o risco durante as manobras, a companhia disse que não há a possibilidade do navio avançar rumo à avenida por conta da profundidade. Quanto mais perto da avenida, mais raso fica e o navio poderia até encalhar.

Vila Velha - é de quase 400 metros. Alguns navios mais longos podem chegar a cerca de 60 metros do muro e a bacia de manobra, tem um raio de giro em torno de 250 metros, enquanto a distância do canal, neste trecho de manobra - entre Vitória e- é de quase 400 metros.