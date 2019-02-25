Casal troca festa de casamento por jantar para famílias carentes

Um casal de Guarapari, no Espírito Santo, surpreendeu familiares e amigos ao decidir trocar a festa de casamento por um jantar solidário para famílias carentes. Envolvidos com causas sociais, Ana Paula Meriguete, de 23 anos, e o educador físico Victor Ribeiro, de 24, comemoraram a união ao lado de desconhecidos, quase uma semana após a cerimônia religiosa.

“Abri mão de algo em troca da paz que Deus deixou no meu coração”, disse a jovem.

Ana Paula e Victor namoraram por dois anos e meio antes de trocarem as alianças. A cerimônia religiosa, imprescindível para os dois, aconteceu no dia 16 de fevereiro. A festa de casamento não era um sonho, por isso, começaram a pensar em outra possibilidade de comemorar a data.

“A gente começou a rezar para ver o que Deus queria de nós. E, rezando, a gente foi tendo várias confirmações”, contou Ana Paula.

A decisão de fazer um jantar solidário surgiu após dias de oração em conjunto. Além disso, uma música religiosa ajudou o casal a se inspirar.

“O caráter decisivo para a gente bater o martelo foi um dia que a gente estava tocando em uma missa uma música que falava ‘Se uma ceia quiseres propor, não convide amigos, irmãos e outros mais. Sai à rua a procura de quem não puder recompensa te dar, que o teu gesto lembrado será por Deus’”, lembrou Victor.

Segundo o casal, à medida em que a notícia se espalhava, mais pessoas interessadas em ajudar se colocavam à disposição.

“A gente começou a somar forças. Amigos levaram a música ao vivo, uma empresa emprestou as cadeiras, outra emprestou as toalhas, a decoração, levou voluntários. Conseguimos pessoas para ajudar a preparar o jantar. No final, conseguimos algo muito melhor do que esperávamos”, disse Victor.

"Decidimos alimentar quem realmente precisa, porque nossos parentes têm condições", completou ele. "Não é errado fazer festa de casamento, é uma comemoração digna, mas nós podíamos fazer mais", afirma o educador físico.

O jantar para cerca de 160 pessoas do Centro Social de Santa Mônica aconteceu na noite de quinta-feira (21), com ajuda de familiares e amigos dos noivos. Os convidados foram as crianças atendidas pelo projeto e seus familiares.

Espírito solidário

Para o casal, que já tinha o hábito de se envolver em ações sociais - como ceia de Natal e café da manhã para moradores de rua -, a festa de casamento solidária foi ainda mais especial que todas as experiências anteriores.

“Não foi mais uma ação solidária. Para mim, foi marcante do início ao fim. Quando a primeira família entrou, a gente se emocionou bastante. E eu sei que foi muito importante e emocionante para eles também”, falou Ana Paula.

“Durante o jantar, as crianças e até os pais delas vinham nos abraçar e dar os parabéns. A gente vivenciou aquilo realmente como a nossa festa de casamento”, completou Victor.

A iniciativa, vista como uma loucura por algumas pessoas próximas, acabou caindo nas graças dos familiares, que também participaram do jantar. Diante da experiência, Victor e Ana Paula tiveram certeza de que fizeram a escolha certa.

“A gente recebe muito mais do que dá. A gente saiu de lá muito preenchido. Quando terminou o jantar, a gente olhou um para o outro e foi uma sensação de realização. O sentimento é de gratidão”, concluiu Victor.