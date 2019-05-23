Casagrande: para atrair turismo é necessário um "Estado sem armas"

O governador Renato Casagrande Crédito: Hélio Filho/Secom

Após assinar com outros 13 gestores estaduais uma carta aberta contrária ao decreto de porte de armas, editado pelo presidente Jair Bolsonaro no início do mês, o governador Renato Casagrande voltou a criticar o assunto - que está dividindo o país - durante o lançamento do projeto Programa Investe Turismo.

Em pronunciamento na tarde desta quarta (22), no Palácio Anchieta, Casagrande afirmou que é impossível fazer turismo em um Estado onde há livre circulação de armas.

Turismo é um conceito que deve estar em todas as áreas do governo. Não se fortalece o setor sem investimentos em segurança pública e infraestrutura. Defendemos um Estado pacífico e sem armas, para a segurança do turista e da própria população. Somos contra a cultura da violência

Na terça-feira (21), Renato Casagrande juntou-se a outros 13 governadores estaduais e do Distrito Federal em uma carta aberta contra o decreto de armas. Na avaliação do grupo, a iniciativa que amplia o direito do cidadão à arma vai aumentar a violência no País.