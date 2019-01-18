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Renovação da frota

Casagrande anuncia Transcol com ar-condicionado a partir de junho

Ao todo, até o final do ano, serão 100 novos ônibus com o sistema de refrigeração para os passageiros que circulam entre os terminais

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 14:53

Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

18 jan 2019 às 14:53
Ônibus do sistema Transcol serão renovados e terão ar-condicionado Crédito: Bernardo Coutinho
O governador Renato Casagrande anunciou nesta sexta-feira (18) que, a partir de junho, parte da frota do Transcol terá ar-condicionado. Ao todo, até o final do ano, serão 100 novos ônibus com o sistema de refrigeração para os passageiros que circulam entre os terminais. A medida faz parte da renovação dos coletivos que integram o sistema.
Casagrande frisou que, desde 2014, quando saiu do governo, não houve renovação da frota, mas que um dos planos de governo é a recuperação do sistema de transporte coletivo.
> As promessas de mobilidade urbana que não saíram do papel no ES
"Esse início de recuperação já nos permite dizer que, havendo o cumprimento dos contratos pelas duas partes (empresas e governo), nós teremos condições de, até o final de 2022, renovarmos mais de mil ônibus da frota, que chega em torno de 1.380 ônibus, para que atenda melhor a sociedade capixaba", afirma.
> Passagem a R$ 3,75 em Vitória e Vila Velha
600 ÔNIBUS COM AR ATÉ 2022
O governador reforçou que, neste ano, 100 ônibus serão renovados a partir de junho e que estes coletivos terão ar-condicionado. Os veículos serão inseridos nas linhas que ligam os terminais.
> Passagem em Vila Velha fica mais cara a partir de domingo
"Fazer a a aquisição dos ônibus demora um tempo, então a partir de junho e a cada mês serão em torno de 20 ônibus. Os 100 ônibus que serão renovados esse ano serão com ar-condicionado. É uma meta que nós temos, porque eu tenho certeza que essa é a maior exigência da sociedade capixaba, e até o final de 2022 nós teremos praticamente 600 ônibus que ligarão terminais, são as linhas troncais, todos esses ônibus serão com ar-condicionado", explicou.

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