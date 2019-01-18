Casagrande anuncia Transcol com ar-condicionado a partir de junho

Ônibus do sistema Transcol serão renovados e terão ar-condicionado Crédito: Bernardo Coutinho

O governador Renato Casagrande anunciou nesta sexta-feira (18) que, a partir de junho, parte da frota do Transcol terá ar-condicionado. Ao todo, até o final do ano, serão 100 novos ônibus com o sistema de refrigeração para os passageiros que circulam entre os terminais. A medida faz parte da renovação dos coletivos que integram o sistema.

Casagrande frisou que, desde 2014, quando saiu do governo, não houve renovação da frota, mas que um dos planos de governo é a recuperação do sistema de transporte coletivo.

"Esse início de recuperação já nos permite dizer que, havendo o cumprimento dos contratos pelas duas partes (empresas e governo), nós teremos condições de, até o final de 2022, renovarmos mais de mil ônibus da frota, que chega em torno de 1.380 ônibus, para que atenda melhor a sociedade capixaba", afirma.

600 ÔNIBUS COM AR ATÉ 2022

O governador reforçou que, neste ano, 100 ônibus serão renovados a partir de junho e que estes coletivos terão ar-condicionado. Os veículos serão inseridos nas linhas que ligam os terminais.