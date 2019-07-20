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Vitória e Vila Velha

Cartões dos ônibus municipais começam a migrar para novo sistema

O usuário, porém, continuará pagando duas tarifas. A integração tarifária entre os sistemas tem previsão para ocorrer no próximo ano
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

20 jul 2019 às 16:10

Publicado em 20 de Julho de 2019 às 16:10

Novo validador de passagem dos ônibus da Grande Vitória Crédito: Divulgação/GVBus
Como uma das etapas do processo de integração do transporte público na Grande Vitória, começou neste sábado a migração para o novo sistema de bilhetagem eletrônica nos coletivos de Vitória e Vila Velha.
Deste sábado até o dia 16 de agosto, os passageiros precisam passar o cartão de passagem, seja de gratuidade ou não, em dois validadores dentro dos ônibus municipais. O esquema é o mesmo que foi feito em maio nos coletivos do Transcol: primeiro no validador atual (azul) e, após o sinal sonoro, no validador novo (vermelho), até aparecer a mensagem “catraca liberada”. Esse procedimento deve ser feito todas as vezes que o passageiro embarcar no coletivo.
Cartões dos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha começam a migrar para novo sistema
Com a migração, o secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, espera que a partir de setembro o passageiro possa usar o mesmo cartão para embarcar no ônibus do Transcol, no “verdinho”, no caso de Vitória, e nos do Sanremo, em Vila Velha.
O usuário, porém, continuará pagando duas tarifas. A integração tarifária entre os sistemas tem previsão para ocorrer no próximo ano.
"Esse processo é de transferência do banco de dados. O banco de dados no sistema antigo está indo para o sistema novo, que tem um aperfeiçoamento tecnológico, mais moderno, que possibilita a implantação do bilhete único", explicou o secretário.
PASSAGEIROS
A reportagem da CBN Vitória circulou em alguns pontos de ônibus de Vitória e usuários relataram que não tiveram problema em fazer o procedimento, como a dona de casa Andreia Maria. "Cheguei a usar hoje, nem estava sabendo. Meu irmão que me explicou como fazia. Deu tudo certo, não teve problema", contou.
A dona de casa Andreia Maria comenta sobre a migração nos ônibus municipais de Vitória Crédito: Caíque Verli
O motorista Ivanildo da Silva também gostou do processo de integração. "Foi tranquilo e depois vai facilitar muito poder usar o mesmo cartão pros dois ônibus", comenta.
Em Vitória, nos ônibus municipais (verdinhos), há o total de 61.710 cartões, sendo 3.361 cartões de cidadão, 11.247 cartões de estudante, 28.113 vale transportes, 1087 de serviço, 3063 sociais e 14.839 cartões de gratuidade.
Em Vila Velha, o total de cartões no sistema Sanremo ativos somam 11.756, desse 510 são os populares, 3.924 vale transportes, 49 vale transporte restritos, 370 de estudantes, 6.894 cartões de idoso, 6 de gratuidade e 3 de fiscal de transporte.
Depois do 16 de agosto, quem não fez o procedimento pelo menos duas vezes nos coletivos municipais deverá ir à um dos posto de atendimento.

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