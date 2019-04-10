Carros estacionados são arrastados após colisão em Afonso Claúdio

Um motorista colidiu em diversos veículos que estavam estacionados no Bairro São Vicente, na tarde da última segunda-feira (8), em, nado. Uma câmera de videomonitoramento flagrou toda a ação.

No início das imagens é possível ver o veículo vindo em alta velocidade e batendo na traseira de um carro que estava parado na rua. Após a colisão, ele ainda acelerou e atingiu um caminhão que passava pela região. Um morador registrou um vídeo onde mostra o carro do motorista completamente destruído na parte da frente.

Ao Gazeta Online, o técnico de eletrotécnica, que é o proprietário de um dos veículos que estava estacionado na rua, conta que estava realizando um serviço em um supermercado da região, quando percebeu que o carro dele foi atingido. Ele afirma que o condutor estava muito embriagado e ainda tentou fugir do local, mas foi impedido por moradores. Segundo a vítima, ninguém ficou ferido. Ele registrou um boletim de ocorrência e pretende entrar na Justiça contra o homem, já que depende do carro para trabalhar.