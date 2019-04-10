Carros estacionados são arrastados após colisão em Afonso Claúdio

Um motorista colidiu em diversos veículos que estavam estacionados no Bairro São Vicente, na tarde da última segunda-feira (8), em Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo. Uma câmera de videomonitoramento flagrou toda a ação.
No início das imagens é possível ver o veículo vindo em alta velocidade e batendo na traseira de um carro que estava parado na rua. Após a colisão, ele ainda acelerou e atingiu um caminhão que passava pela região. Um morador registrou um vídeo onde mostra o carro do motorista completamente destruído na parte da frente.
VÍDEO
"ELE ESTAVA MUITO ALCOOLIZADO"
Ao Gazeta Online, o técnico de eletrotécnica, que é o proprietário de um dos veículos que estava estacionado na rua, conta que estava realizando um serviço em um supermercado da região, quando percebeu que o carro dele foi atingido. Ele afirma que o condutor estava muito embriagado e ainda tentou fugir do local, mas foi impedido por moradores. Segundo a vítima, ninguém ficou ferido. Ele registrou um boletim de ocorrência e pretende entrar na Justiça contra o homem, já que depende do carro para trabalhar.
"Quando eu sai de lá (supermercado) eu vi o que tinha acontecido. Ele estava muito alcoolizado e foi preso".
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. A reportagem entrou em contato com a Delegacia de Afonso Cláudio, que informou que o caso foi registrado na Delegacia de Venda Nova do Imigrante, que, por sua vez, disse que não poderia passar informações sobre o caso, já que o acidente havia acontecido no plantão anterior.