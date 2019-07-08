Carro pega fogo após ser atingido por fio de alta tensão em Vila Velha

Moradores da Avenida Estudante José Júlio de Souza, em Itaparica, em Vila Velha, acordaram com um forte barulho às 6h40 desta segunda-feira (8). Um fio de alta tensão caiu em cima de um carro, que começou a pegar fogo (veja vídeo abaixo).
Em contato com a TV Gazeta, o dono do veículo, Fábio Butter, disse que pegou extintores de incêndio do prédio onde mora para controlar as chamas, enquanto o Corpo de Bombeiros e a concessionária foram acionados.
Fábio acredita que o vento forte acabou soltando o fio de alta tensão do poste.