Carro capota em acidente com ônibus do Transcol na Reta do Aeroporto

Uma colisão terminou em capotamento na descida da Reta do Aeroporto (BR 101), na Serra, na tarde desta terça-feira (11). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a batida envolveu um ônibus do sistema Transcol e um carro, que acabou capotando às margens da via. O acidente aconteceu por volta das 13h10. O motorista do carro teve ferimento na mão.