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Acidente

Carro capota em acidente com ônibus do Transcol na Reta do Aeroporto

Colisão ocorreu na descida da Reta do Aeroporto, na Serra, sentido Vitória

Publicado em 11 de Junho de 2019 às 17:34

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

11 jun 2019 às 17:34
Acidente na Reta do Aeroporto, sentido Vitória, envolvendo carro e ônibus do Transcol Crédito: João Paulo Cucco Calabrez
Uma colisão terminou em capotamento na descida da Reta do Aeroporto (BR 101), na Serra, na tarde desta terça-feira (11). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a batida envolveu um ônibus do sistema Transcol e um carro, que acabou capotando às margens da via. O acidente aconteceu por volta das 13h10. O motorista do carro teve ferimento na mão. 
Colisão provocou grande congestionamento na região Crédito: Internauta | Gazeta Online
> Motociclista morre em acidente com ônibus em Linhares
O Samu esteve no local e realizou os primeiros socorros do motorista do carro. O trânsito na região ficou bastante congestionado em decorrência do bloqueio de uma faixa, bem como pela presença de curiosos. Por volta das 15 horas, um guincho realizava a retirada do carro da pista.
Em nota, o GVBus informou que o motorista disse que estava conduzindo o coletivo normalmente na via, quando o condutor do veículo que estava à frente, um Cobalt, reduziu bruscamente a velocidade, de forma que ele não conseguiu evitar a colisão. No momento do acidente havia 38 passageiros, mas ninguém se feriu.
> Acidente com carreta mata família no ES
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