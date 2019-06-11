Carro capota em acidente com ônibus do Transcol na Reta do Aeroporto

Uma colisão terminou em capotamento na descida da Reta do Aeroporto (BR 101), na Serra, na tarde desta terça-feira (11). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a batida envolveu um ônibus do sistema Transcol e um carro, que acabou capotando às margens da via. O acidente aconteceu por volta das 13h10. O motorista do carro teve ferimento na mão.
O Samu esteve no local e realizou os primeiros socorros do motorista do carro. O trânsito na região ficou bastante congestionado em decorrência do bloqueio de uma faixa, bem como pela presença de curiosos. Por volta das 15 horas, um guincho realizava a retirada do carro da pista.
Em nota, o GVBus informou que o motorista disse que estava conduzindo o coletivo normalmente na via, quando o condutor do veículo que estava à frente, um Cobalt, reduziu bruscamente a velocidade, de forma que ele não conseguiu evitar a colisão. No momento do acidente havia 38 passageiros, mas ninguém se feriu.
VEJA VÍDEO