Carro capota após batida na Rodovia do Sol em Vila Velha Crédito: Internauta Gazeta Online

Um acidente foi registrado na tarde deste domingo (24), na altura do quilômetro 20 da Rodovia do Sol, no bairro Interlagos, em Vila Velha. A batida foi uma colisão traseira entre dois carros de passeio seguida de capotamento no sentido Vitória.

A Guarda Municipal e uma ambulância da Rodosol, concessionária que administra a rodovia, estão no local e ainda não há informações de feridos. Parte da pista precisou ser interditada para o atendimento das equipes.