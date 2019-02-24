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Acidente

Carro capota após batida na Rodovia do Sol em Vila Velha

Acidente aconteceu na altura do bairro Interlagos
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

24 fev 2019 às 20:47

Publicado em 24 de Fevereiro de 2019 às 20:47

Carro capota após batida na Rodovia do Sol em Vila Velha Crédito: Internauta Gazeta Online
Um acidente foi registrado na tarde deste domingo (24), na altura do quilômetro 20 da Rodovia do Sol, no bairro Interlagos, em Vila Velha. A batida foi uma colisão traseira entre dois carros de passeio seguida de capotamento no sentido Vitória.
A Guarda Municipal e uma ambulância da Rodosol, concessionária que administra a rodovia, estão no local e ainda não há informações de feridos. Parte da pista precisou ser interditada para o atendimento das equipes.
A rodovia foi liberada no início da noite. 

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